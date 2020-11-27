Сотрудник похоронного бюро лишился работы из-за фотографии с телом Марадоны

Один из сотрудников похоронного бюро Sepelios Pinier в Аргентине не смог удержаться от фото с умершим Диего Марадоной. Этот поступок стоил ему рабочего места.

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Как сообщает местный телеканал TN, Диего Молина оказался рядом с кумиром миллионов, когда тот лежал в открытом гробу.

Молина положил руку на лоб футболисту, поднял вверх большой палец своей левой руки и сделал фото на телефон. После этого фанат, не долго думая, отправил снимок в соцсети. Позже он был вынужден удалить фотографию, но это не спасло его от увольнения.

Руководство похоронного бюро сочло поступок своего сотрудника неэтичными, как и многие комментаторы, успевшие увидеть фото.

Выдающийся аргентинский футболист Диего Марадона скончался 25 ноября в своем доме в Сан-Андресе в возрасте 60 лет от остановки сердца. В Аргентине объявили трехдневный траур в связи со смертью легенды.

По инф. rosbalt.ru

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