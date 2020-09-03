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Состояние отравленного Навального все еще тяжелое

По инф. polit.ru   
03 Сентября 2020 г.
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Медики немецкой клиники Charite заявили, что российский оппозиционер Алексей Навальный все еще находится в тяжелом состоянии. Он подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.

Врачи оценивают состояние Навального как тяжелое. Он все еще подключен к ИВЛ

Врачи считают, что следует ожидать длительного течения болезни. Последствия отравления могут быть долгосрочными.

2 сентября власти Германии заявили, что Алексея Навального отравили боевым нервно-паралитическим веществом. По составу вещество схоже с «Новичком». Следы яда в организме оппозиционера нашли сотрудники спецлаборатории Бундесвера.

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Ангела Меркель считает Алексея Навального жертвой преступления. Также Меркель заявила, что «есть вопросы, на которые может ответить только правительство России — и оно должно это сделать».

Навальный с 22 августа находится в берлинской клинике Charite, куда его доставили самолетом из Омска. Российские врачи, двое суток наблюдавшие за состоянием политика, не смогли поставить точный диагноз и заявили, что его состояние вызвано «нарушением обмена веществ», а наличие отравляющих веществ в организме оппозиционера отрицали.

Polit.ru

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