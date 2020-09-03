Состояние отравленного Навального все еще тяжелое

Некогда Марина Журавлёва была одной из самых популярных звёзд нашей страны. В 90-е её голос любили миллионы, но она неожиданно решила всё бросить и уехала в чужую страну, которая стала для Марины новым...
Пособие по уходу за инвалидом в размере 10 тысяч рублей могут начать выплачивать, несмотря на то, что государство не располагает такими средствами. Законопроект был внесен в Государственную думу на утверждение представителями...
Медики немецкой клиники Charite заявили, что российский оппозиционер Алексей Навальный все еще находится в тяжелом состоянии. Он подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.
Врачи считают, что следует ожидать длительного течения болезни. Последствия отравления могут быть долгосрочными.
2 сентября власти Германии заявили, что Алексея Навального отравили боевым нервно-паралитическим веществом. По составу вещество схоже с «Новичком». Следы яда в организме оппозиционера нашли сотрудники спецлаборатории Бундесвера.
Ангела Меркель считает Алексея Навального жертвой преступления. Также Меркель заявила, что «есть вопросы, на которые может ответить только правительство России — и оно должно это сделать».
Навальный с 22 августа находится в берлинской клинике Charite, куда его доставили самолетом из Омска. Российские врачи, двое суток наблюдавшие за состоянием политика, не смогли поставить точный диагноз и заявили, что его состояние вызвано «нарушением обмена веществ», а наличие отравляющих веществ в организме оппозиционера отрицали.
За кажущейся политической стабильностью в России на самом деле скрывается серьезная и непримиримая борьба, которую властные элиты ведут в надежде перехватить инициативу в управлении страной. Такого мнения придерживается лидер КПРФ Геннадий Зюганов.
Председатель Госдумы Вячеслав Володин 2 сентября поручил проработать комитетам палаты по транспорту и строительству, по жилищной политике и ЖКХ совместно с Минфином и Центробанком план законодательного сопровождения ускоренного переселения из ветхого жилья.
Копировать и фотографировать печатные издания в магазинах могут запретить, книги жалоб и предложений станут необязательными, для онлайн-торговли введут перечень невозвратных товаров, а региональные власти не смогут вводить ограничения на продажу пищевой продукции.
В честь этого события в России отмечают день воинской славы России, День окончания Второй мировой войны. Раньше он приходился на 2 сентября, но в этом году вступил в силу закон сенаторов и депутатов Госдумы, который уточнил дату. Разработчики отмечают, что в СССР был принят указ об объявлении 3 сентября праздником Победы над Японией.
Минздрав Челябинской области и органы Следственного комитета ведут проверки обстоятельств смерти жителя Копейска, у которого врачи несколько лет не замечали опухоли легкого, несмотря на то, что он ежегодно проходил флюорографию.
Премьера сериала «В созвездии стрельца» состоялась на Первом канале. Лента повествует о судьбе легендарного советского футболиста Эдуарда Стрельцова. Реакция зрителей на кино была неоднозначной. И чтобы составить собственное мнение фильме, если вдруг сериал не довелось посмотреть, после показа ленты на ТВ ее можно посмотреть онлайн.
Два боевых топора XV века были найдены в почве на поле между селами Грюнвальд, Стембарк, Лодвигово и Ульново на северо-востоке Польши, где в 1410 году состоялась знаменитая Грюнвальдская битва — одно из крупнейших сражений средневековой Европы.
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