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Состояние больного коронавирусом Василия Ланового резко ухудшилось
По инф. rosbalt.ru   
28 Января 2021 г.
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Состояние народного артиста СССР Василия Ланового резко ухудшилось. Как сообщают СМИ, артиста, заразившегося коронавирусом, подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

Состояние больного коронавирусом Василия Ланового резко ухудшилось


В настоящее время 87-летний актер находится в палате реанимации. Его состояние медики оценивают как тяжелое.

Напомним, что Василий Лановой вместе с женой Ириной Купченко попал в больницу в начале января. Известно, что за последние дни артист сдал четыре отрицательных теста на COVID-19.

По инф. rosbalt.ru

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