Состояние больного коронавирусом Василия Ланового резко ухудшилось

Очень бурно начался новый политический сезон в России. Сейчас в обществе обсуждается сразу несколько тем: арест оппозиционера Навального, субботние акции протеста и, конечно, происходящее вокруг первого лица государства. Напомним, что на видеохостинге Youtube было опубликовано сторонниками арестованного Алексея Навального расследование под названием «Дворец для Путина». На этой волне все ждут, что же будет происходить дальше — и как повернется дело дальше? Все мы помним, что история страны не раз делала резкие повороты - и к разным, даже самым шокирующим оценкам, есть смысл прислушиваться...