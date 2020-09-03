Собянин сделал бесплатными пересадки еще на 8 станциях метро и МЦД

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В московском метро пассажиры смогут делать бесплатные пересадки еще на восемь станций подземки и МЦД. Соответствующее постановление подписал мэр Москвы Сергей Собянин.
В пресс-службе мэрии сообщили, что еще восемь станций метро и МЦД включены градоначальником в перечень бесплатных пересадок.
Напомним, что с 2015 года в течение 90 минут с начала поездки пассажиры могут сделать бесплатные пересадки между станциями метро и МЦК. Позднее такая возможность появилась и у пассажиров Московских центральных диаметров.
Уточняется, что отныне с любых станций МЦК и МЦД можно бесплатно пересесть на станции метро «Молодежная», «Улица Академика Янгеля» и «Улица Скобелевская», а с любых станций метро, МЦК — на станции МДЦ — «Рабочий Поселок» МЦД-1, «Красный Строитель» и «Бутово» МЦД-2».
Пассажиры также смогут воспользоваться бесплатной пересадкой между станциями МЦД «Москва-Рижская» и «Рижская».
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