В Испании смотритель зоопарка погиб в результате нападения слона. Самка слона весом около четырех тонн ударила 44-летнего мужчину своим хоботом в природном парке Кабарсено недалеко от северного испанского города Сантандер. Мужчина был доставлен в больницу, где через три часа скончался от полученных травм.
Трагедия произошла в то время, когда персонал чистил загоны, и слониха с детенышем находилась внутри него. «Речь идет о непредсказуемом поведении животного», — сказал министр туризма в региональном правительстве Кантабрии, которому принадлежит зоопарк, Хавьер Лопес Маркано.
Это первый подобный инцидент за 31-летнюю историю парка. Природный парк Кабарсено является домом для почти 120 видов животных, включая волков, тигров, львов и ягуаров.
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Смертельный случай в Испании: слон ударил хоботом смотрителя зоопарка
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