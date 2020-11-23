«Слишком дорогая» София Ротару осталась без концертов из-за пандемии и курса доллара

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– Да, выступлений у Софии Михайловны нет, – подтверждает концертный директор певицы Сергей Лавров. Ситуация обостряется тем, что она получает гонорар только в валюте: 50 тысяч долларов. Так как евро подскочило, то и гонорар у певицы вырос автоматически. Понижать его, как сделали российские звезды, София Михайловна не хочет. Плюс ко всему, у нее очень дорогая логистика (билеты на самолет, аренда VIP-зала, гостиница для звезды и коллектива). В общей сложности набирается сумма на два миллиона. Получается, чтобы только обеспечить все расходы по ее приезду, организаторам нужно заплатить гонорар Баскова. А ведь еще ей самой нужно заплатить гонорар. Поэтому заказчики выбирают тех, кто подешевле. Сейчас кризис: денег ни у кого нет.
По словам Лаврова, Ротару периодически выступает бесплатно. Как правило, это происходит в исключительных случаях.
– За сольные выступления София Михайловна, конечно, просит гонорар, – объясняет Сергей. – Но к друзьям может поехать бесплатно. На юбилей Бабкиной в Кремль хотела лететь, потому что их связывает многолетняя дружба и добрые отношения. За съемки в новогодних огоньках на «Первом канале» и «России 1» Ротару тоже не платят.
Но отсутствие заказчиков, способных «потянуть» выступление Софии Ротару, не значит, что российские зрители еще долго не увидят любимую певицу. На днях стало известно: в ближайшее время София Михайловна все же вернется в Москву.
– Да, София Михайловна дала добро Игорю Крутому приехать в Москву, – сообщает сенсационную новость Сергей Лавров. – Она выступит на «Песне года» и даже готова отсидеть для этого карантин. Хочу подчеркнуть: выступление Ротару на фестивале «Песня года» будет бесплатным. У Софии Михайловны давняя дружба с Игорем Крутым, поэтому гонорар ей никто платить не будет. А то в прошлом году, когда она выступила на «Песне года», написали: «Денег нет, поехала зарабатывать в Россию».
Коммерческий транспорт. А вы знаете, что это за машины такие? Да любые, в принципе, но назначение у которых – получение прибыли. В наличии коммерческого авто могут быть заинтересованы, к примеру, разные фирмы – чтобы осуществлять выезды на деловые переговоры, встречать гостей, отправлять и забирать необходимую документацию и т.д. Машины для служб такси – это тоже коммерческий транспорт. Большие самосвалы – также, на них можно осуществлять такую популярную услугу, как грузоперевозки. Требования к коммерческому транспорту предъявляются в зависимости то того, какой предполагается для машины функционал.
Один из крупнейших дистрибьюторов автошин в России – интернет-магазин «Колеса даром» – назвал нешипуемые Viatti Brina (V-521) производства Шинного бизнеса Группы «Татнефть» KAMA TYRES одними из лучших зимних шин в доступном ценовом сегменте. Специалисты магазина составили рейтинг, основываясь на отзывах автовладельцев и результатах тестовых испытаний.
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