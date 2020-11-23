ЗДРАВСТВУЙТЕ!

ЖИЗНЬ НА ПЕНСИЮ
ПОДРОБНОСТИ

ДЛЯ ДУШИ
  • Развлечения онлайн
    • ИЗВИНИТЕ, РАЗДЕЛ В РАЗРАБОТКЕ
НА КАЛЕНДАРЕ
ЧТО ЛЮДИ ЧИТАЮТ?
Как Наталья Дрожжина и Михаил Цивин построили «бизнес» на пожилых актёрах
2020-11-04-13-49-38
Тема скандалов вокруг наследства звёзд, кажется, неиссякаемая. Очередной такой разразился спустя несколько лет после смерти актёра Алексея Баталова, чья вдова оказалась жертвой хитрых...
Ковидные реалии российского здравоохранения: врачи бегут
2020-11-12-01-51-21
Похоже, ко второй волне коронавируса здравоохранение оказалось не готово. Не хватает качественного оборудования, расходных материалов, медикаментов. Во многих регионах пиковая нагрузка на койки, а там, где коек достаточно, в дефиците медперсонал. В середине октября приостановили оказание плановой...
Сериал «Скорая помощь»: а продолжение скоро?
2020-11-17-05-30-57
Телеканал НТВ длительное время транслировал сериал «Скорая помощь», который полюбился многим зрителям. Серии, завершающие третий сезон, были показаны в ноябре этого года. И, конечно, поклонников ленты теперь интересует, стоит ли надеяться, что будет сниматься продолжение сериала, и если да, то когда...
Вакцина «Спутник V» вызывает побочные эффекты у каждого седьмого
2020-10-27-09-26-13
Руководитель НИЦ имени Гамалеи, разработавшего российскую вакцину от коронавируса «Спутник V», Александр Гинцбург заявил, что среди согласившихся привиться препарат вызывает побочные эффекты у 15%...
Помощь семьям, телемедицина и ипотека: Путин дал новые поручения
2020-10-27-01-28-01
Президент Владимир Путин провел расширенное заседание президиума Госсовета, по итогам которого дал ряд поручений. Они коснулись поддержки детей, родители которых не платят алименты, поддержки малоимущих семей, стимулирования рождаемости, развития телемедицины и внутреннего водного транспорта, а также...
ОБЩЕНИЕ

ПАРТНЕРСТВО
МультиВход
 

«Слишком дорогая» София Ротару осталась без концертов из-за пандемии и курса доллара
Даниил Николаев, Sobesednik.ru   
23 Ноября 2020 г.
Изменить размер шрифта

Судя по всему, у Софии Ротару, как и у многих представителей шоу-бизнеса, дела с финансами сейчас обстоят не важно. Из-за пандемии певица осталась без концертов.

«Слишком дорогая» София Ротару осталась без концертов из-за пандемии и курса доллара


– Да, выступлений у Софии Михайловны нет, – подтверждает концертный директор певицы Сергей Лавров. Ситуация обостряется тем, что она получает гонорар только в валюте: 50 тысяч долларов. Так как евро подскочило, то и гонорар у певицы вырос автоматически. Понижать его, как сделали российские звезды, София Михайловна не хочет. Плюс ко всему, у нее очень дорогая логистика (билеты на самолет, аренда VIP-зала, гостиница для звезды и коллектива). В общей сложности набирается сумма на два миллиона. Получается, чтобы только обеспечить все расходы по ее приезду, организаторам нужно заплатить гонорар Баскова. А ведь еще ей самой нужно заплатить гонорар. Поэтому заказчики выбирают тех, кто подешевле. Сейчас кризис: денег ни у кого нет.

По словам Лаврова, Ротару периодически выступает бесплатно. Как правило, это происходит в исключительных случаях.

– За сольные выступления София Михайловна, конечно, просит гонорар, – объясняет Сергей. – Но к друзьям может поехать бесплатно. На юбилей Бабкиной в Кремль хотела лететь, потому что их связывает многолетняя дружба и добрые отношения. За съемки в новогодних огоньках на «Первом канале» и «России 1» Ротару тоже не платят.

Но отсутствие заказчиков, способных «потянуть» выступление Софии Ротару, не значит, что российские зрители еще долго не увидят любимую певицу. На днях стало известно: в ближайшее время София Михайловна все же вернется в Москву.

– Да, София Михайловна дала добро Игорю Крутому приехать в Москву, – сообщает сенсационную новость Сергей Лавров. – Она выступит на «Песне года» и даже готова отсидеть для этого карантин. Хочу подчеркнуть: выступление Ротару на фестивале «Песня года» будет бесплатным. У Софии Михайловны давняя дружба с Игорем Крутым, поэтому гонорар ей никто платить не будет. А то в прошлом году, когда она выступила на «Песне года», написали: «Денег нет, поехала зарабатывать в Россию».

По инф. Sobesednik.ru

  • Расскажите об этом своим друзьям!

Загрузка...
Загрузка...

Тэги:

У нас есть похожие статьи и новости:
 