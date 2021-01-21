|
Сквер и улица имени детского писателя Крапивина появятся в двух городах
|По инф. Литературной газеты
|21 Января 2021 г.
|
Жители Тюмени попросили назвать небольшой городской сквер именем известного детского писателя Владислава Крапивина, который родился в Тюмени, а последние годы жил в Екатеринбурге.
1 сентября прошлого года Крапивин скончался на 82-м году жизни.
Решение о присвоении скверу имени писателя будет принимать комиссия по присвоению, изменению, аннулированию наименований элементов планировочной структуры и элементов улично-дорожной сети в Тюмени.
Екатеринбургские власти тоже пообещали дать имя писателя одной из улиц города.
Загрузка...
Загрузка...
|
Интересное на нашем портале для пожилых: Алла Пугачева • Остеопороз • Смерть • Коллекции и коллекционеры • Тайны и сенсации • Онкология • Льготы • Компенсации • Наследство • Возрастная мода • Семья • Монархи • Инвалидность • Секс пожилых • Общественное мнение • Путешествия • Гимнастика 50+ • Медицинские льготы для пенсионеров, о которых все помалкивают • Мистика • Мошенники атакуют пенсионеров • Новости образования • Сбережения! • Секреты красоты • Долгожители • Из жизни звезд! • Гадание на афоризмах • Обращение в ЕСПЧ - как сделать? • КОРОНАВИРУС!!! • Для самоизоляции: культура-online • Как найти свой идеальный вес после 50 лет? • Фото из СССР • Прием поздравлений на сайте •