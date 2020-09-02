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Не стало легендарного детского писателя Владислава Крапивина
По инф. Российской газеты   
02 Сентября 2020 г.
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Легендарный детский писатель Владислав Крапивин скончался в Свердловской областной клинической больнице № 1.

В Екатеринбурге умер писатель Владислав Крапивин

Писателю стало хуже ночью. Его перевели в реанимацию. В 6:40 по местному времени его не стало. Невестка Владислава Петровича Лариса Крапивина сообщила: «Не выдержало сердце».

Напомним, в июле стало известно о том, что литератор попал в больницу с пневмонией. 7 августа его выписали, но, по словам родственников, он практически не мог двигаться, общаться мог, но больше спал.

Через несколько дней его повторно госпитализировали. 13 августа Владиславу Крапивину сделали операцию: откачали 1,5 литра жидкости. Перед манипуляциями он был в сознании, подписал согласие, подарил врачам автограф.

Потом писателю становилось то лучше, то хуже. По результатам консилиума врачи решили сделать второй дренаж и начать кормить пациента через зонд.

  • Справка

Владислав Петрович Крапивин — автор десятков романов, повестей и рассказов, на которых выросло не одно поколение. Его книги неоднократно экранизировались («Та сторона, где ветер», «Колыбельная для брата», «Удивительная находка или самые обыкновенные чудеса» и др.). Он родился 14 октября 1938 года в Тюмени. Организатор отряда «Каравелла», воспитанники которого изучают морское дело, журналистику, фехтование, историю флота.

  • In memoruim: еще о некоторых утратах последнего времени — по ссылке

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