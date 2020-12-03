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Скоро продавцы на Украине смогут говорить по-русски только «по просьбе» покупателя
По инф. rosbalt.ru   
03 Декабря 2020 г.
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Уже в начале следующего года, с 16 января, в сфере обслуживания на Украине должен использоваться исключительно государственный язык. Об этом напомнил на своей странице в Facebook уполномоченный по защите украинского языка Тарас Креминь.

Скоро продавцы на Украине смогут говорить по-русски только «по просьбе» покупателя

Теперь «поставщики услуг, независимо от формы собственности, обязаны обслуживать потребителей и предоставлять информацию о товарах и услугах на государственном языке». Это касается супермаркетов, интернет-магазинов, кафе, банков, АЗС, аптек, библиотек и других предприятий.

Только по просьбе клиента обслуживание может вестись на другом языке. В случае нарушения «прав украинца» Креминь просит обращаться к нему.

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Закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного» вступил в силу 16 июля 2019 года, однако некоторые его нормы вступают в силу с отсрочкой.

Напомним, в бывшей "братской республике" языковой вопрос стал одним из факторов серьезного раскола в обществе — торопливая "украинизация" национального сознания властями задела чувства многих. Так, выяснилось, что треть украинцев согласны с тем, чтобы статус русского языка был «узаконен». Свои сложности на юго-востоке страны. Дело в том, что руководитель администрации президента Украины Андрей Богдан заявил, что русский язык не получит статус второго государственного в Донбассе. Президент Владимир Зеленский, в свою очередь. высказался о том, что жителям Донбасса нужно предоставить право на более широкое использование русского языка, в том числе, по его мнению, они могут заполнять различные документы на русском языке. В общем языковая "войнушка" в стране - в самом разгаре.

По инф. rosbalt.ru

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