Скоро продавцы на Украине смогут говорить по-русски только «по просьбе» покупателя

Похоже, ко второй волне коронавируса здравоохранение оказалось не готово. Не хватает качественного оборудования, расходных материалов, медикаментов. Во многих регионах пиковая нагрузка на койки, а там, где коек достаточно, в дефиците медперсонал. В середине октября приостановили оказание плановой...
Телеканал НТВ длительное время транслировал сериал «Скорая помощь», который полюбился многим зрителям. Серии, завершающие третий сезон, были показаны в ноябре этого года. И, конечно, поклонников ленты теперь интересует, стоит ли надеяться, что будет сниматься продолжение сериала, и если да, то когда...
Уже в начале следующего года, с 16 января, в сфере обслуживания на Украине должен использоваться исключительно государственный язык. Об этом напомнил на своей странице в Facebook уполномоченный по защите украинского языка Тарас Креминь.
Теперь «поставщики услуг, независимо от формы собственности, обязаны обслуживать потребителей и предоставлять информацию о товарах и услугах на государственном языке». Это касается супермаркетов, интернет-магазинов, кафе, банков, АЗС, аптек, библиотек и других предприятий.
Только по просьбе клиента обслуживание может вестись на другом языке. В случае нарушения «прав украинца» Креминь просит обращаться к нему.
Закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного» вступил в силу 16 июля 2019 года, однако некоторые его нормы вступают в силу с отсрочкой.
Напомним, в бывшей "братской республике" языковой вопрос стал одним из факторов серьезного раскола в обществе — торопливая "украинизация" национального сознания властями задела чувства многих. Так, выяснилось, что треть украинцев согласны с тем, чтобы статус русского языка был «узаконен». Свои сложности на юго-востоке страны. Дело в том, что руководитель администрации президента Украины Андрей Богдан заявил, что русский язык не получит статус второго государственного в Донбассе. Президент Владимир Зеленский, в свою очередь. высказался о том, что жителям Донбасса нужно предоставить право на более широкое использование русского языка, в том числе, по его мнению, они могут заполнять различные документы на русском языке. В общем языковая "войнушка" в стране - в самом разгаре.
Уже в начале следующего года, с 16 января, в сфере обслуживания на Украине должен использоваться исключительно государственный язык. Об этом напомнил на своей странице в Facebook уполномоченный по защите украинского языка Тарас Креминь.
В Минздраве предложили изымать из продажи вредные игрушки и игры для детей и подростков. Насколько опасны для психики детей отдельные игрушки, а также настольные и компьютерные игры, предложено проверять специальной экспертизой, причём продажу забракованных изделий будут приостанавливать.
Ученые из Института экологии и географии Сибирского федерального университета и Института леса им. В.Н. Сукачева СО РАН провели уникальную экспедицию по изучению послепожарных ландшафтов в Эвенкийском районе Красноярского края.
В Новосибирске бывший начальник Дзержинского райотдела полиции Александр Гращенков получил три года условно за взятки, которые получал в виде бесплатных обедов в ресторанах и кафе. За еду он закрывал глаза на нарушения владельцев точек общепита.
Стало известно, как готовили американских дипломатов к переговорам с министром иностранных дел СССР Андреем Громыко в 1985 году. Архивный документ опубликовал Госдепартамент США — он доступен на официальном сайте.
Депутат Государственной Думы ФС РФ, Заместитель председателя Комитета Государственной Думы по контролю и Регламенту, член фракции «Единая Россия» Михаил Романов принял участие в работе волонтерского центра Санкт-Петербургского регионального отделения партии «Единая Россия», который занимается благотворительной доставкой продуктов и товаров первой необходимости нуждающимся петербуржцам, не имеющим возможности выйти из дома в связи с соблюдением режима самоизоляции.
Организаторы 2-го сезона всероссийского конкурса «Мастера гостеприимства» сообщили о начале приема заявок. Стать обладателями грантов на реализацию своих проектов в этот раз в рамках проекта президентской платформы «Россия – страна возможностей» получили возможность студенты вузов РФ.
Самым настоящим испытанием для актрисы Татьяны Васильевой стало судебное разбирательство с её бывшей невесткой Анастасией Бегуновой. Таким способом Татьяна отстаивала своё право видеться с внуками Иваном и Григорием.
В традиционной культуре многих народов Запада и Востока большое внимание уделяли нравственности человека, как первооснове и залогу хорошего физического здоровья. Так древняя китайская медицина и древние методы совершенствования рассматривали человека как единое целое, полагая, что всё взаимосвязано: мысли, поступки и физическое состояние. Поэтому в восточных традиционных практиках самосовершенствования придаётся большое значение повышению моральных качеств.
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