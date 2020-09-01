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Русскоязычные школы на Украине первыми переходят на украинский язык

По инф. rosbalt.ru   
01 Сентября 2020 г.
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Русскоязычные школы на Украине с 1 сентября переходят на украинский язык преподавания как основной. Школы, в которых учатся дети, говорящие на языках стран Евросоюза, будут заниматься на родных языках еще три года.

Русскоязычные школы на Украине первыми переходят на украинский язык

Согласно украинскому законодательству, при обучении в стране будут применяться три модели использования украинского языка.

По первой будут учиться коренные народы Украины, не живущие в своей языковой среде — крымские татары. Их будут учить на родном и на государственном языках с первого по 11 класс.

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В школах для представителей Евросоюза не менее 60% предметов к старшим классам будут преподаваться на украинском. В русскоязычных школах государственный и родной языки будут использоваться наравне в начальной школе, а к старшей доля преподавания на украинском должна составить не менее 80%.

Напомним, в бывшей "братской республике" языковой вопрос стал одним из факторов серьезного раскола в обществе — торопливая "украинизация" национального сознания властями задела чувства многих. Так, выяснилось, что треть украинцев согласны с тем, чтобы статус русского языка был «узаконен». Свои сложности на юго-востоке страны. Дело в том, что руководитель администрации президента Украины Андрей Богдан заявил, что русский язык не получит статус второго государственного в Донбассе. Президент Владимир Зеленский, в свою очередь. высказался о том, что жителям Донбасса нужно предоставить право на более широкое использование русского языка, в том числе, по его мнению, они могут заполнять различные документы на русском языке. В общем языковая "войнушка" в стране - в самом разгаре.

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По инф. rosbalt.ru

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