Русскоязычные школы на Украине первыми переходят на украинский язык

Некогда Марина Журавлёва была одной из самых популярных звёзд нашей страны. В 90-е её голос любили миллионы, но она неожиданно решила всё бросить и уехала в чужую страну, которая стала для Марины новым...
Русскоязычные школы на Украине с 1 сентября переходят на украинский язык преподавания как основной. Школы, в которых учатся дети, говорящие на языках стран Евросоюза, будут заниматься на родных языках еще три года.
Согласно украинскому законодательству, при обучении в стране будут применяться три модели использования украинского языка.
По первой будут учиться коренные народы Украины, не живущие в своей языковой среде — крымские татары. Их будут учить на родном и на государственном языках с первого по 11 класс.
В школах для представителей Евросоюза не менее 60% предметов к старшим классам будут преподаваться на украинском. В русскоязычных школах государственный и родной языки будут использоваться наравне в начальной школе, а к старшей доля преподавания на украинском должна составить не менее 80%.
Напомним, в бывшей "братской республике" языковой вопрос стал одним из факторов серьезного раскола в обществе — торопливая "украинизация" национального сознания властями задела чувства многих. Так, выяснилось, что треть украинцев согласны с тем, чтобы статус русского языка был «узаконен». Свои сложности на юго-востоке страны. Дело в том, что руководитель администрации президента Украины Андрей Богдан заявил, что русский язык не получит статус второго государственного в Донбассе. Президент Владимир Зеленский, в свою очередь. высказался о том, что жителям Донбасса нужно предоставить право на более широкое использование русского языка, в том числе, по его мнению, они могут заполнять различные документы на русском языке. В общем языковая "войнушка" в стране - в самом разгаре.
Еще новости о положении дел в бывшей братской республике:
Назван размер гонорара адвоката Эльмана Пашаева, защищающего актера Михаила Ефремова, обвиняемого по делу о смертельном ДТП. Сумма назвала адвокат потерпевшей стороны Анна Бутырина в эфире телеканала НТВ.
Пятилетняя малышка, которая пять лет жила в клинике «Мать и дитя» Москвы, нашла новую семью и чувствует себя там отлично. Об этом сообщила столичный омбудсмен Ольга Ярославская. (Как хорошо, что эта история, мало кого оставившая равнодушным, обрела счастливый финал! - прим. МГ.)
Многие люди на пенсии имеют внуков, которые являются студентами, а иногда и детей-студентов. И, конечно, хорошим родителям, а также бабушкам и дедушкам не безразлично, как же протекает студенческая жизнь молодого поколения. А жизнь эта кипит разнообразием, но самое главное дело здесь – учиться, учиться и еще раз учиться. И выполнять все необходимые студенческие работы. Может быть самостоятельно, а может, рассчитывая на помощь студентам в написании работ. Тут уж каждый сам решает, что для него актуальнее. А какие есть виды студенческих работ, все ли помнят?
Если верить статистике, в 1989 году каждый пятый житель Советского Союза посмотрел киноленту «Интердевочка». После выхода картины на экраны актриса Елена Яковлева, исполнительница роли медсестры и проститутки Тани Зайцевой, мгновенно стала популярной. Как же снималась любимая миллионами советских и российских зрителей кинолента?
Лас-Вегас – всемирная столица азарта. Город грехов среди пустынны мечтает посетить каждый второй человек на планете. В связи с пандемией он опустел и был закрыт на карантин. Но на днях стало известно, что Лас-Вегас возобновляет доступ к своим наземным игорным заведениям.
Издавна люди стремились привлечь богатство и успех с помощью магических ритуалов и эзотерических знаний. Сейчас на дворе уже XXI век, но эзотерика по-прежнему актуальна, причем интерес к ней проявляют люди разных слоев населения, уровня образования, достатка и т.п. Среди клиентов магов и эзотериков есть и богатейшие бизнесмены, и политики, и звезды шоу-бизнеса. Все те, кто верит, что успех и богатство приходят не только благодаря упорному труду и рациональному выбору, но и за счет благосклонности высших сил.
Сетевое издание «Мои года. Интернет-журнал для уважаемых людей» (moi-goda.ru). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 – 69490 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25 апреля 2017 года.
Учредитель – Общество с ограниченной ответственностью «БайкалТелеИнформ».
Главный редактор - Дронов М.Ю.
Электронный адрес редакции: editorial@moi-goda.ru,
тел.: (3952) 23-04-09.