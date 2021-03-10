Скончался звезда фильма «Летят журавли» Николай Сморчков

Во всем мире не перестают происходить смертельные случаи среди пожилых людей после вакцинации от коронавируса. Это, мягко говоря, пугает, хотя нам и говорят о том, что люди умирают не из-за вакцины, а сопутствующих заболеваний. Прививаться в связи с этим многие не спешат - почти половина россиян...
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Ушел из жизни известный советский и российский актер театра и кино Николай Сморчков. Артисту было 90 лет. О его кончине стало известно из сообщений на сайте Союза кинематографистов РФ.
Уточняется, что Сморчков тяжело болел коронавирусом и скончался 6 марта.
Николай Сморчков за свою карьеру исполнил более 200 ролей, известен по таким фильмах, как «Верные друзья», «Сельский врач», «Летят журавли», «Пять дней — пять ночей», «Война и мир», «Кремлевские курсанты» и другие.
После окончания ВГИКа с 1953 года служил в театре Киноактер.
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