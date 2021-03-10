Скончался звезда фильма «Летят журавли» Николай Сморчков

Ушел из жизни известный советский и российский актер театра и кино Николай Сморчков. Артисту было 90 лет. О его кончине стало известно из сообщений на сайте Союза кинематографистов РФ.

Уточняется, что Сморчков тяжело болел коронавирусом и скончался 6 марта.

Николай Сморчков за свою карьеру исполнил более 200 ролей, известен по таким фильмах, как «Верные друзья», «Сельский врач», «Летят журавли», «Пять дней — пять ночей», «Война и мир», «Кремлевские курсанты» и другие.

После окончания ВГИКа с 1953 года служил в театре Киноактер.

По инф. rosbalt.ru

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