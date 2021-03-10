ЗДРАВСТВУЙТЕ!

ЖИЗНЬ НА ПЕНСИЮ
ПОДРОБНОСТИ

ДЛЯ ДУШИ
  • Развлечения онлайн
    • ИЗВИНИТЕ, РАЗДЕЛ В РАЗРАБОТКЕ
НА КАЛЕНДАРЕ
ЧТО ЛЮДИ ЧИТАЮТ?
Фото Илона Маска с подросшим сыном умилило пользователей интернета
2021-02-09-03-22-45
В Сети опубликовано фото сына основателя компании SpaceX Илона Маска. Снимок появился в Instagram.
Вакцинация от коронавируса среди пожилых: пан или пропал?
2021-03-03-14-22-02
Во всем мире не перестают происходить смертельные случаи среди пожилых людей после вакцинации от коронавируса. Это, мягко говоря, пугает, хотя нам и говорят о том, что люди умирают не из-за вакцины, а сопутствующих заболеваний. Прививаться в связи с этим многие не спешат - почти половина россиян...
«Кто вас подучил?»: ученую, назвавшую Путину свою зарплату, довели до слез следователи
2021-02-10-14-34-49
Сотрудница Института цитологии и генетики Сибирского отделения РАН Анастасия Проскурина, рассказавшая президенту РФ Владимиру Путину о низких зарплатах ученых, шокирована скандалом, который вызвали ее...
Амурские впервые за долгое время попали на видео в ЕАО
2021-02-09-13-55-24
Фотоловушки заказника в Еврейской автономной области впервые за долгое время поймали несколько амурских тигров и тигрят.
Страшилка для алиментщиков: не хочешь платить — скоси борщевик
2021-02-09-02-22-17
Уничтожение ядовитого борщевика могут включить в список общественных работ в Ленобласти. Такое предложение выдвинул губернатор региона Александр Дрозденко.
ОБЩЕНИЕ

ПАРТНЕРСТВО
МультиВход
 

Скончался звезда фильма «Летят журавли» Николай Сморчков
По инф. rosbalt.ru   
10 Марта 2021 г.
Изменить размер шрифта

Ушел из жизни известный советский и российский актер театра и кино Николай Сморчков. Артисту было 90 лет. О его кончине стало известно из сообщений на сайте Союза кинематографистов РФ.

Скончался звезда фильма «Летят журавли» Николай Сморчков

Уточняется, что Сморчков тяжело болел коронавирусом и скончался 6 марта.

Николай Сморчков за свою карьеру исполнил более 200 ролей, известен по таким фильмах, как «Верные друзья», «Сельский врач», «Летят журавли», «Пять дней — пять ночей», «Война и мир», «Кремлевские курсанты» и другие.

После окончания ВГИКа с 1953 года служил в театре Киноактер.

По инф. rosbalt.ru

  • In memoruim: еще о некоторых утратах последнего времени — по ссылке

  • Расскажите об этом своим друзьям!

Загрузка...
Загрузка...

Тэги:

У нас есть похожие статьи и новости:
 