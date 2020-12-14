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13 декабря скончался советский, российский певец, автор песен и гитарист Андрей Сапунов, известный как один из старейших участников группы «Воскресение». А так же коллективов «Цветы» и «Самоцветы».
Печальную новость сообщает РБК со ссылкой на подтверждение от пресс-аташе «Воскресения» Ноны Абрамовой. Предварительная причина смерти — инфаркт.
Сапунов родился 20 октября 1956 года в Краснослободске Волгоградской области, в семье педагога. В первый класс пошел в Москве, куда перебрались родители. После школы учился в Астраханском институте рыбного хозяйства, затем — в Московском энергетическом институте. Служил в армии.
Демобилизовавшись, в 1978–1979 годах был вокалистом группы Стаса Намина. В июле 1979-го присоединился к «Воскресению». В 1982-м после распада коллектива играл с группами «Олимпия», «Самоцветы», «Лотос», «СВ», «Трио». В 1994-м вновь присоединился к возрожденному «Воскресению» (куда кроме него вошли Романов, Маргулис, Шевяков и на первых порах Алексей Макаревич), которое покинул в 2016-м «из-за разных политических взглядов с лидером группы Алексеем Романовым».
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Скончался участник групп «Воскресение» и «Самоцветы» Андрей Сапунов
13 декабря скончался советский, российский певец, автор песен и гитарист Андрей Сапунов, известный как один из старейших участников группы «Воскресение». А так же коллективов «Цветы» и «Самоцветы».
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