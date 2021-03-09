Скончалась известный автор детективов Татьяна Полякова

Ушла из жизни известная писательница Татьяна Полякова, ей был 61 год. Она жила во Владимире и входила в пятерку самых издаваемых в России авторов.

Первый свой роман Полякова написала в 1997 году. С того времени было издано 94 книги автора суммарным тиражом в 42 млн экземпляров.

По данным Российской книжной палаты, Полякова постоянно входит в топ-10 самых издаваемых авторов России. В 2019 году автор заняла почетное 5-е место. По книгам автора сняты такие популярные фильмы как «Тонкая штучка» с Александрой Захаровой в главной роли и «Чёрта с два», сериалы «Как бы не так», «Строптивая мишень» и «Тень стрекозы».

Дебютная книга, «Ставка на слабость», была написана на спор, и даже не предполагалось, что она будет опубликована.

По инф. rosbalt.ru

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