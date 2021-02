Скандальненко: министр образования развращал школьниц по переписке

Актер Жан-Клод Ван Дамм появился в сериале «Друзья» в качестве приглашенной звезды в 1996 году в эпизоде The One After the Superbowl: Part 2, где сыграл самого себя. О том, что творилось на съемочной площадке, рассказал постановщик серии Майкл Лембек.