Скандальненко: министр образования развращал школьниц по переписке

Даже если вы не очень следите за политическими новостями в Интернете, то надо приготовиться морально: сейчас нас захлестнет волна информации и страстей, связанных с новой разоблачительной публикацией Алексея Навального — на этот раз он и его сторонники бросают вызов лично Владимиру Владимировичу...
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Бывшему исполняющему обязанности министра образования Архангельской области Юрию Гнедышеву предъявили обвинения в распространении порнографии. Он переписывался с 12,- 14-летними школьницами на интимные темы.
По версии следствия, экс-чиновник в 2019 году через специально созданные страницы в одной из социальных сетей знакомился со школьницами и вел с ними «беседы развращающего характера». У следствия есть данные как минимум о трех таких переписках с девочками в возрасте от 12 до 14 лет. Одной из них он направил ссылку на порнографическое видео, утверждают в СК.
Адвокаты обвиняемого уже ознакомились с материалами уголовного дела, следует из сообщения следственных органов. Дело направили в прокуратуру, которая должна утвердить обвинительное заключение. После этого дело поступит в суд.
Юрия Гнедышева задержали 9 октября 2020 года. У него прошли обыски, были изъяты ноутбук и документы. После этого чиновник написал заявление на отпуск с последующим увольнением. Представители СК просили арестовать Гнедышева на время следствия, но суд отказал и отправил его под домашний арест.
Первоначально в ходе допроса Гнедышев признал свою вину. Однако затем «отказался выражать свое отношение к предъявленному обвинению», уточняют в СК.
До того как стать чиновником Гнедышев работал директором северодвинской гимназии № 14. Еще раньше он работал в северодвинской средней общеобразовательной школе № 29. В 1995–1998 годах — учителем математики и физики, в 1998–2001 годах — учителем информатики.
Мягко говоря, возмутительная история. Как человек, который занимает такой высокий пост, и отвечает за процесс образования в регионе, мог себе позволить подобное? Да просто грешки свойственны абсолютно всем, святых не бывает, и увы, доверять тут нельзя никому - ни министру, ни священнику, ни учителю...
Еще о скандальных случаях, связанных с развращением детей:
Работающие петербуржцы старше 65 лет, у которых нет возможности организовать свою работу в дистанционном режиме, имеют право получить больничный лист с 1 по 14 февраля и с 15 по 28 февраля. Гражданам не надо обращаться в медицинскую организацию и заполнять какие-либо документы. Все сведения предоставляет в ФСС работодатель.
Бывшему исполняющему обязанности министра образования Архангельской области Юрию Гнедышеву предъявили обвинения в распространении порнографии. Он переписывался с 12,- 14-летними школьницами на интимные темы.
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