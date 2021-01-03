Настоятеля и звонаря храма в ЕАО обвинили в растлении мальчиков

Владимир Путин, как известно, никогда не болеет, находится в прекрасной физической форме и делает многое, чтобы не стареть. Именно так его подает официальная пропаганда. Известно, что не носит он и очки. Так как какое же зрение у Владимира...
Певец Валерий Леонтьев на протяжении всей своей карьеры всегда удивлял поклонников не только песнями, но и сценическими образами. Артист никогда не появлялся в одном и том же костюме дважды, а иногда из-за слишком откровенных нарядов его выступления вырезали из...
Возможно, что медосвидетельствование водителей с 1 января следующего года будет проходить по-новому. Кстати, эту меру пытались ввести уже дважды – осенью прошлого года и весной нынешнего. Но всё переносилось из-за широкого общественного резонанса. Дойдет ли до дела...
Настоятель храма пророка Илии в ЕАО, 40-летний Юрий Абрамов и звонарь храма Сергей Моос стали фигурантами уголовного дела о растлении детей.
Об этом сообщает Znak.com со ссылкой на данные издания Baza. По информации СМИ, мужчины из села Амурзет были задержаны еще в конце 2019 года на границе с Китаем. За это время на них было заведено более десятка уголовных дел.
Как уточняет источник РИА «Новости», от действий злоумышленников за последние 12 лет пострадали 53 мальчика.
К сожалению, мы не можем быть уверены в святости никого из живущих, несмотря на статусы и саны. Церковники тоже люди, и среди них, как показывает опыт, также встречаются педофилы... Подтверждение этому - случай в Якутии. Там в конце прошлого года суд приговорил к 17 годам лишения свободы в колонии строгого режима экс-директора Свято-Иннокетьевской православной гимназии иеромонаха Мелетия (Ткаченко). Его признали виновным в 87 эпизодах сексуального насилия над детьми, не достигшими 14 лет.
Как вы представляете себе свое семидесятилетие? Для жительницы города Инглвуд в штате Калифорния, это стало хорошим поводом для фотосессии в купальнике. Бабетт Дэвис решила так отпраздновать свой юбилей, когда её дочь прислала ей старые снимки. Американке показалось, что её внешность не слишком изменилась и выглядит она так же хорошо, как сорок лет назад.
В традиционной культуре многих народов Запада и Востока большое внимание уделяли нравственности человека, как первооснове и залогу хорошего физического здоровья. Так древняя китайская медицина и древние методы совершенствования рассматривали человека как единое целое, полагая, что всё взаимосвязано: мысли, поступки и физическое состояние. Поэтому в восточных традиционных практиках самосовершенствования придаётся большое значение повышению моральных качеств.
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