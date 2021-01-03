Настоятеля и звонаря храма в ЕАО обвинили в растлении мальчиков

Настоятель храма пророка Илии в ЕАО, 40-летний Юрий Абрамов и звонарь храма Сергей Моос стали фигурантами уголовного дела о растлении детей.

Об этом сообщает Znak.com со ссылкой на данные издания Baza. По информации СМИ, мужчины из села Амурзет были задержаны еще в конце 2019 года на границе с Китаем. За это время на них было заведено более десятка уголовных дел.

Как уточняет источник РИА «Новости», от действий злоумышленников за последние 12 лет пострадали 53 мальчика.

К сожалению, мы не можем быть уверены в святости никого из живущих, несмотря на статусы и саны. Церковники тоже люди, и среди них, как показывает опыт, также встречаются педофилы... Подтверждение этому - случай в Якутии. Там в конце прошлого года суд приговорил к 17 годам лишения свободы в колонии строгого режима экс-директора Свято-Иннокетьевской православной гимназии иеромонаха Мелетия (Ткаченко). Его признали виновным в 87 эпизодах сексуального насилия над детьми, не достигшими 14 лет.

Сводка происшествий на нашем сайте - по ссылке.

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По инф. rosbalt.ru

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