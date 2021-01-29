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Скандал в Эстонии: генконсула России уличили в тайной вакцинации дефицитным препаратом Pfizer
По инф. rosbalt.ru   
29 Января 2021 г.
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Больница в Нарве оказалась в центре скандала из-за того, что в ней привился от коронавируса вакциной Pfizer генеральный консул РФ в Эстонии Юрий Грибков. Это произошло в обход установок о том, что на первом этапе вакцинации препарат ставят только людям из групп риска: медикам и постояльцам домов престарелых.

Скандал в Эстонии: генконсула России уличили в тайной вакцинации дефицитным препаратом Pfizer

Сам дипломат заявил, что вне очереди его вакцинировали в качестве «жеста гуманности» из-за больных легких. Он также пояснил, что в конце 2020 года согласился вакцинироваться — «но только при условии, если доза с истекающим сроком применения окажется невостребованной». «Убежден, что именно так оно и было», — заявил диппредставитель России.

Медучреждение тем временем выясняет, кто допустил нарушение. Под подозрением оказалась старший врач отделения пульмонологии Вероника Ильина. Сама она «категорически отрицает, что делала Грибкову прививку от COVID-19».

Кстати:

  • Член комитета Госдумы по охране здоровья Татьяна Соломатина ранее рассказала, что в клинике «Хадасса» медицинского кластера «Сколково» все-таки прививают от ковида препаратом разработки Pfizer «в частном порядке» на коммерческой основе.
  • В эфире «Эха Москвы» Соломатина заявила: ей самой в этой клинке предложили привиться вакциной Pfizer. «Я точно знаю, что в Москве этой вакциной уже многие жители московского региона имеют возможность привиться в частном порядке. Ни для кого не секрет, что иностранную вакцину уже завезли в страну, и там, где люди платят деньги, привозят все, что угодно», — добавила депутат. При этом она не уточнила цену прививки вакциной Pfizer в «Хадассе».

По инф. rosbalt.ru

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