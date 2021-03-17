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Скандал: Байден назвал Путина убийцей

По инф. rosbalt.ru   
17 Марта 2021 г.
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Байден заявил, что считает своего российского коллегу «убийцей». В беседе с ведущим американский лидер заявил, что «знает» Путина, а российский президент, а свою очередь, «знает его».

Байден утвердительно ответил на вопрос журналиста, убийца ли Путин

Президент США Джо Байден заявил, что глава российского государства Владимир Путин столкнется с последствиями за якобы вмешательство России в американские выборы в прошлом году.

«Он заплатит свою цену», — сказал Байден в интервью ABC News, которое вышло в эфир 17 марта. На вопрос ведущего, каковы будут последствия, он ответил: «Скоро увидите».

По словам главы американского государства, о том, что реакция на якобы вмешательство России в выборы в США последует, он предупредил Путина еще во время январского телефонного разговора.

При этом, говоря о существующих между двумя странами разногласиях, Байден признал, что у стран «одновременно с этим существует возможность работать вместе там, где у нас есть общие интересы».

В качестве примера такого взаимодействия американский лидер напомнил о продлении Москвой и Вашингтоном одного из важнейших соглашений по стратегической стабильности — Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений.

  • Кроме того, Байден заявил, что считает своего российского коллегу «убийцей». В беседе с ведущим американский лидер заявил, что «знает» Путина, а российский президент, а свою очередь, «знает его».
  • На просьбу журналиста уточнить, считает ли Байден Путина убийцей, президент США ответил: «Ммм, хм, да» (Mmm hmm, I do).

Накануне Управление национальной разведки США опубликовало отчет, в котором говорится, что власти РФ, предположительно, организовали операции по «очернению» в ходе президентской кампании кандидатуры Байдена, «вводящие в заблуждения» обвинения в его адрес, а также действия по поддержке экс-президента Дональда Трампа. Операции были призваны «подорвать уверенность в избирательном процессе и усугубить социально-политические разногласия в США», указано в отчете. Кроме России, американская разведка обвинила в попытках вмешательства в выборы Венесуэлу, Кубу и Иран. Китай в отчете упомянут не был.

Россия в прошлом не раз отвергала обвинения в причастности к вмешательству в выборы.

Президент США Байден вскоре после прихода к власти поручил нацразведке подготовить серию докладов, связанных, в частности, с Россией. Разведка США, как ожидается, в скором времени представит выводы по другим темам, помимо вмешательства в выборы 2020 года. Среди прочего, речь пойдет о масштабной кибератаке на компанию SolarWinds, за которой, как считают в США, может стоять Россия.

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Между тем в Белом доме США объявили о расширении санкций против России. Ограничения затронут торговую сферу и будут введены в действие с 18 марта.

Как разъяснили в американском Минторговли, запреты на экспорт, связанный с национальной безопасностью, объясняются ситуацией с лидером оппозиции России Алексеем Навальным.

С 18 марта Россия попадает в список государств, с которыми США полностью запрещают экспорт и импорт оружия и оборонных услуг. Послабления оставлены для сфер авиации и космонавтики — предусмотрен ряд исключений до 1 сентября.

По инф. rosbalt.ru

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