СК объяснил массовое отравление детей в астраханском бассейне ошибкой новичка

Похоже, ко второй волне коронавируса здравоохранение оказалось не готово. Не хватает качественного оборудования, расходных материалов, медикаментов. Во многих регионах пиковая нагрузка на койки, а там, где коек достаточно, в дефиците медперсонал. В середине октября приостановили оказание плановой...
Телеканал НТВ длительное время транслировал сериал «Скорая помощь», который полюбился многим зрителям. Серии, завершающие третий сезон, были показаны в ноябре этого года. И, конечно, поклонников ленты теперь интересует, стоит ли надеяться, что будет сниматься продолжение сериала, и если да, то когда...
Владимир Путин, как известно, никогда не болеет, находится в прекрасной физической форме и делает многое, чтобы не стареть. Именно так его подает официальная пропаганда. Известно, что не носит он и очки. Так как какое же зрение у Владимира...
Мир азарта представлен многочисленными наземными заведениями и виртуальными клубами, к примеру, 777igra.com/ru/. Для последних работают множество разработчиков игорных продуктов. Один из них – Playson, который представил два новых...
Следствие полагает, что мужчина перепутал баки и смешал две жидкости — они вступили в реакцию, продуктом которой стал выброс «газообразного вещества, содержащего хлор, который поднялся с цокольного этажа во все помещения комплекса».
В результате отравились девять взрослых и 21 ребенок. Шесть детей до сих пор в реанимации.
Обвинение СК предъявил не перепутавшему баки новичку, а и.о. главы спорткомплекса — по версии следствия, женщина допустила к работе с опасными веществами сотрудника, который работал первый день и еще не прошел нужного инструктажа.
Следственный комитет объяснил массовое отравление в астраханском бассейне ошибкой нового сотрудника спорткомплекса. Новичок перепутал химические препараты, информация об этом опубликована на портале следкома.
Национальная финансовая прокуратура Франции запросила четыре года тюремного заключения для бывшего президента республики Николя Саркози, обвиненного в коррупции и злоупотреблении влиянием по делу «о прослушке». Два года из четырех — условно.
В связи с риском того, что рост цен съест существенную часть помощи семьям от льготной ипотеки под 6,5 процента, стоит применить данную льготу не только при покупке квартиры в новостройках, но и при приобретении вторичного жилья.
9 декабря 1968 года американский изобретатель Дуглас Энгельбарт из Стэнфордского исследовательского института на конференции по вычислительной технике в Сан-Франциско продемонстрировал в работе первую в мире компьютерную мышь. Этот день считается днём её рождения.
«Ландыши» Гелены Великановой в своё время вызвали немало критики, в основном, со стороны властей. Советская верхушка считала эту песню слишком уж «пошлой», но народ своей искренней любовью доказывал обратное.
Михаил Романов поздравил участников добровольческого движения с Днем волонтера, который отмечается 5 декабря. Также депутат принял участие в работе волонтерского колл-центра, закупил и доставил продукты по полученным заявкам адресатам во Фрунзенском районе.
На фоне других стран ситуация с заболеваемостью коронавирусной инфекцией в Китае выглядит намного более благополучной. Одной из причин стали быстрые и чрезвычайно жесткие меры, вводимые властями страны в очагах заболеваемости, считает профессор ВШУЗ Сеченовского Университета Артем Гиль.
Микроминиатюрист из Новосибирска Владимир Анискин сделал самую маленькую деревянную ложку в мире, размером меньше 2,5 миллиметра. Как рассказал автор, на его изготовление ушло всего 18 минут, правда, к ним стоит прибавить 22 года опыта.
Суперзвезда российского кинематографа Сергей Безруков в последнее время редко балует своих почитателей новыми ролями. Хейтеры артиста считают, что карьера Безрукова пошла на спад, и режиссёры больше не предлагают ему ролей.
Тонкий матрас для дивана – это топпер. Он обеспечивает удобство и здоровый сон. Качественный наматрасник-топпер обладает богатым функционалом. Он улучшает характеристики старого матраса. Если нет возможности заменить отслужившее изделие на новое – купить топпер на диван будет разумным решением. Он обеспечит необходимый уровень комфорта и создаст подходящую поддержку для позвоночника. Также такая вещь продляет срок службы мебели, так как надежно закрывает основу и бережет ее от лишних воздействий.
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В традиционной культуре многих народов Запада и Востока большое внимание уделяли нравственности человека, как первооснове и залогу хорошего физического здоровья. Так древняя китайская медицина и древние методы совершенствования рассматривали человека как единое целое, полагая, что всё взаимосвязано: мысли, поступки и физическое состояние. Поэтому в восточных традиционных практиках самосовершенствования придаётся большое значение повышению моральных качеств.
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