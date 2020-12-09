СК объяснил массовое отравление детей в астраханском бассейне ошибкой новичка

Следственный комитет объяснил массовое отравление в астраханском бассейне ошибкой нового сотрудника спорткомплекса. Новичок перепутал химические препараты, информация об этом опубликована на портале следкома.

Следствие полагает, что мужчина перепутал баки и смешал две жидкости — они вступили в реакцию, продуктом которой стал выброс «газообразного вещества, содержащего хлор, который поднялся с цокольного этажа во все помещения комплекса».

В результате отравились девять взрослых и 21 ребенок. Шесть детей до сих пор в реанимации.

Обвинение СК предъявил не перепутавшему баки новичку, а и.о. главы спорткомплекса — по версии следствия, женщина допустила к работе с опасными веществами сотрудника, который работал первый день и еще не прошел нужного инструктажа.

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Polit.ru

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