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ЧП в Астрахани: 30 человек отравились хлором в бассейне из-за его неправильной очистки
По инф. "Российской газеты"   
08 Декабря 2020 г.
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В Астрахани бассейн спорткомплекса «Динамо», где 7 декабря утром произошло массовое отравление хлором посетителей, в том числе детей, будет закрыт до конца года.

В Астрахани 30 человек отравились хлором в бассейне

На данный момент все системы отключены. Будет полностью заменена вода в бассейне, проветрено и продезинфицировано помещение спорткомплекса, чтобы людям было безопасно здесь находиться. Создается штаб по устранению последствий этого чрезвычайного происшествия.

Как сообщили «РГ» в пресс-службе МЧС по региону, по данным центра медицины катастроф, количество пострадавших в бассейне увеличилось до 30 человек, среди них 21 ребенок. Дети получают увлажненный кислород и антигистаминные препараты. 13 детей в возрасте от 4 до 12 лет госпитализированы в детскую больницу имени Силищевой, трое взрослых посетителей находятся в больнице имени Кирова. Шестеро детей находятся в реанимации на кислородной поддержке.

Предварительная причина отравления посетителей бассейна — нарушение последовательности работы с химикатами.

Об этом сообщил руководитель ГУ МЧС по области Алексей Мурзин прибывшему на место происшествия губернатору области Игорю Бабушкину.

— Ориентировочная причина — нарушение технологического процесса, связанного с обеззараживанием бассейна, — сказал Мурзин. — Сначала добавили одно вещество, а должны были добавить другое.

Он также сообщил, что дети, пытаясь спастись от хлора, сначала попробовали забаррикадироваться в комнате на первом этаже спорткомплекса, потом поднялись наверх.

В итоге детей эвакуировали с обратной стороны здания, с третьего этажа, — уточнил глава областного МЧС.

СК по региону возбудил уголовное дело в связи с массовым отравлением в бассейне.

  • По информации пресс-службы губернатора области, уровень превышения химиката составляет -24,9 при допустимой норме -0,1.
  • Сводка происшествий на нашем сайте - по ссылке.

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