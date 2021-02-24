Синоптики заявили о наступлении новой климатической эпохи

Погодные катаклизмы в России связаны с наступлением новой климатической эпохи, считает главный специалист метеобюро Москвы и области Татьяна Позднякова.

Специалист считает, что процесс перехода в новую эпоху начался пять-семь лет назад. Она также не исключила рост числа катаклизмов в ближайшие годы.

«Уходящий февраль очень необычный месяц, он довольно холодный и при этом снежный, обычно в зимний сезон эти характеристики плохо сочетаются», — сказала Позднякова.

Метеоролог рассказала, что такие отклонения были в 2012 году, но тогда выпало меньше осадков. По ее словам, сочетание морозов и снега для зимы нетипично. Раньше циклоны шли с запада на восток, а теперь они идут с севера на юг и с юга на север, это причина сильных снегопадов в феврале и тропических ливней весной и летом.

«Налицо ярко выраженная меридианальность атмосферной циркуляции. Это может говорить только о том, что меняется климат, наступила другая климатическая эпоха», — подчеркнула Позднякова.

Позднякова прогнозирует аномальную погоду на последней неделе февраля: в среду и четверг москвичей ждут мощные снегопады, а затем потепление. Однако потом морозы в минус 25 градусов вновь придут в столицу. «В результате, как ожидаем, средняя месячная температура воздуха февраля будет на четыре градуса ниже нормы», — добавила она.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил о том, что базовые температурные нормы будут пересмотрены в течение нынешнего года. Сейчас, по его словам, сейчас действуют нормы, установленные для периода, охватывающего 1961–1990 год. Но так как тенденция потепления климата очень сильна, то новые нормы будут рассчитаны из средних температур за период 1991–2020 годов. Таким образом, по словам Вильфанда, отклонения от нормы перестанут выглядеть как аномалии.

заявил о том, что базовые температурные нормы будут пересмотрены в течение нынешнего года. Сейчас, по его словам, сейчас действуют нормы, установленные для периода, охватывающего 1961–1990 год. Но так как тенденция потепления климата очень сильна, то новые нормы будут рассчитаны из средних температур за период 1991–2020 годов. Таким образом, по словам Вильфанда, отклонения от нормы перестанут выглядеть как аномалии. Еще о причудах погоды и климата — по ссылке.

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По инф. Парламентской газеты

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