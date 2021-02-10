Синоптики пересмотрят температурные нормы. Аномалий будет меньше!

Базовые температурные нормы будут пересмотрены в течение нынешнего года, заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Сейчас, по его словам, сейчас действуют нормы, установленные для периода, охватывающего 1961–1990 год. Но так как тенденция потепления климата очень сильна, то новые нормы будут рассчитаны из средних температур за период 1991–2020 годов. Таким образом, по словам Вильфанда, отклонения от нормы перестанут выглядеть как аномалии.

Ранее синоптик уже рассказывал, что весь 2021 год уйдет на пересчет температурных норм во всем мире, а в 2022 году появятся новые, совсем другие нормы на следующий 30-ти летний период. Синоптик отметил, что за предыдущие годы температуры повсеместно повысились. «В Москве за 30 лет температуры повысились в январе на два градуса», — привел пример Вильфанд. Он подчеркивает, что это очень серьезное потепление.

Еще материалы по теме можно почитать здесь:

Расскажите об этом своим друзьям!

Загрузка...

Загрузка...