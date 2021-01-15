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Сын кузбасского миллиардера подарил ребенку-инвалиду вместо снегохода санки
По инф. rosbalt.ru   
15 Января 2021 г.
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Депутат Госдумы от Кузбасса Павел Федяев рассказал о том, как помог ребенку-инвалиду, родители которого попросили подарить мальчику «зимнее транспортное средство». Сын миллиардера Михаила Федяева признался подписчикам в Instagram, что передал семье ребенка санки.

Сын кузбасского миллиардера подарил ребенку-инвалиду вместо снегохода санки

Депутат рассказал, что к нему обратилась семья из Полысаево, попросив помочь им с покупкой «зимнего транспортного средства» для 10-летнего мальчика с синдромом Дауна. Семья писала, что так ребенку было бы проще добираться в школу или больницу.

«Помогать семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, — наша обязанность», — написал Федяев, приложив фотографию. «Зимнее транспортное средство» оказалось обычными санками.

Павел Федяев — сын кузбасского миллиардера Михаила Федяева, возглавляющего ХК «Сибирский деловой союз». По данным журнала Forbes, его состояние оценивается в $500 млн.

Недаром говорят - чем человек богаче, тем он скупее, и наоборот - те, у кого почти ничего нет, готовы последнее отдать. Подарить ребенка с синдромом Дауна санки вместо нормального транспорта - это, конечно, смешно, уж наверняка родители смогли бы купить их сами. А тут получается что - вроде бы и дело сделал, галочку поставил, и не потратился особо, все миллионы в карманах остались. Вот только осадок потом на душе - после такого-то поведения...

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