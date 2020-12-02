Сын Джигарханяна ответил Цымбалюк-Романовской: «Хватит врать!»

Похоже, ко второй волне коронавируса здравоохранение оказалось не готово. Не хватает качественного оборудования, расходных материалов, медикаментов. Во многих регионах пиковая нагрузка на койки, а там, где коек достаточно, в дефиците медперсонал. В середине октября приостановили оказание плановой...
Телеканал НТВ длительное время транслировал сериал «Скорая помощь», который полюбился многим зрителям. Серии, завершающие третий сезон, были показаны в ноябре этого года. И, конечно, поклонников ленты теперь интересует, стоит ли надеяться, что будет сниматься продолжение сериала, и если да, то когда...
Мол, на это косвенно намекнул и сын легендарного актера Степан, заявив, что перед смертью у Джигарханяна-старшего появились пролежни. «Жена на час», как называют Виталину друзья Армена Борисовича, уверена: это произошло из-за плохого ухода.
– Виталина, оказывается, вовсе не пианистка, – говорит Степан. – Она теперь – светило медицины. Причем, такого масштаба, что позволяет себе ставить диагнозы на расстоянии. Озвученное как мной, так и другими источниками медицинское заключение о причине смерти Армена Борисовича гласит: отказ почек на фоне осложнения сахарного диабета. Во время видеосвязи со студией «Пусть говорят» я упомянул и другие осложнения у Армена Борисовича, возникшие в последние полторы-две недели его жизни, в период последней госпитализации, – продолжает Степан. – Среди прочего я рассказал и про возникшие пролежни. К сожалению, они частые спутники госпитализаций, особенно в таком возрасте и при таком диагнозе...
Сын Армена Джигарханяна уже порядком подустал от нескончаемых фантазий Виталины о жизни его отца, к которой пианистка в последние годы не имела никого отношения.
– Цымбалюк-Романовская осталась верна себе, вырвала слово из контекста и стала усердно разыгрывать карту «пролежней 4-й степени», «общей гангрены» якобы из-за отсутствия ухода, – считает Степан Джигарханян. – Усердно кошмарит этим и по сей день, благо уровень кучки ее поклонников легко это позволяет. Проще говоря – намеренно путает причины и следствия. Старый наивный прием, который иногда работает при обращении к отсталой части аудитории. Удивлен ли кто-то таким ее поведением? Вряд ли. Ведь она продолжает вести себя, как репейник, на протяжении последних трех лет: стряхнешь с рукава – зацепится за штанину. За отцом осуществлялся лучший уход: его состояние поддерживали лучшие врачи России, Виталина прекрасно об этом знает.
Первый день зимы встретил москвичей снежной и теплой погодой. Декабрь также обещают снежным, снежной может быть и новогодняя ночь. Такой прогноз сделал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
Девочка, заразившаяся бешенством после укуса бездомной собаки, умерла в Волгоградской областной детской инфекционной больнице. Cмертельных случаев с таким диагнозом не регистрировалось в регионе с 2013 года.
Некоторые блогеры в своих визитках перед постами, записями и видеороликами вводят читающую и смотрящую аудиторию в курс дела, чему же будет посвящена их страничка. По такому же пути пошла и блогер Марина. Она ведет канал «Души полеты» на платформе Яндекс Дзен. Марина сориентировала, что здесь можно будет прочитать о ее путешествиях, размышлениях о жизни, узнать реальные истории и окунуться в воспоминания. Также блогер отметила, что будет рассказывать о своих воспитанниках из интерната и делах на маленькой даче.
Можно ли жить без музыки? Вопрос, скорее, риторический, ведь прекрасные композиции преследуют нас на каждом шагу. Пропустить их мимо ушей почти невозможно, а с помощью вездесущего культурного Интернета и того сложнее! Давайте же вместе пройдёмся по самым интересным событиям музыкального мира и послушаем самые сочные произведения великих авторов прошлого.
Полиция Сыктывкара объявила благодарность жителю столицы Коми Сергею Мартюшеву, который спас от мошенников пожилую женщину. Мужчина заметил, что пенсионерка через банкомат пытается перевести крупную сумму неизвестным и смог предотвратить обманную сделку.
В Минске понедельник, 30 ноября, стал днем протестного шествия пожилых людей. Бабушки и дедушки, которым надоел Александр Лукашенко на посту президента Белоруссии, вновь двинулись по центру города от Красного костела.
Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк Анна рассказала о курьезном случае, который произошел с ней в США. Анна, сидя на лавочке со своим молодым человеком в Нью-Йорке, вдруг заметила голливудского актера Леонардо Ди Каприо.
Одно из направлений деятельности Дома народов России – привлечение молодежи для сохранения, развития, возрождения национальных культур в нашей стране. Эту задачу выполняет и проведенный учреждением 27 ноября научно-практический марафон. В него вошли несколько онлайн-мероприятий: мастер-класс для молодежи «Социальное проектирование в области национальной политики Российской Федерации»; семинар для студентов «Внешние и внутренние вызовы и угрозы национальной политике Российской Федерации»; семинар-совещание «Роль Федеральных национально-культурных автономий России в реализации государственной национальной политики» и научная конференция «Роль науки в реализации государственной национальной политики Российской Федерации».
В традиционной культуре многих народов Запада и Востока большое внимание уделяли нравственности человека, как первооснове и залогу хорошего физического здоровья. Так древняя китайская медицина и древние методы совершенствования рассматривали человека как единое целое, полагая, что всё взаимосвязано: мысли, поступки и физическое состояние. Поэтому в восточных традиционных практиках самосовершенствования придаётся большое значение повышению моральных качеств.
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