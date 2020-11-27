Сын Диего Марадоны попал в реанимацию

Сын легендарного Диего Марадоны попал в больницу. 34-летний итальянский футболист Диего Синагра переведен в реанимационное отделение из-за осложнений на фоне коронавируса, сообщил журналист Танкреди Палмьери.

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По его словам, Диего узнал о смерти отца от журналиста, который пытался пообщаться с ним по телефону, чтобы узнать его реакцию.

Напомним, 25 ноября скончался легендарный футболист Диего Марадона. Ему было 60 лет. Причиной смерти стала остановка сердца.

По инф. rosbalt.ru

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