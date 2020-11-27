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Сын Диего Марадоны попал в реанимацию
По инф. rosbalt.ru   
27 Ноября 2020 г.
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Сын легендарного Диего Марадоны попал в больницу. 34-летний итальянский футболист Диего Синагра переведен в реанимационное отделение из-за осложнений на фоне коронавируса, сообщил журналист Танкреди Палмьери.

Сын Диего Марадоны попал в реанимацию


По его словам, Диего узнал о смерти отца от журналиста, который пытался пообщаться с ним по телефону, чтобы узнать его реакцию.

Напомним, 25 ноября скончался легендарный футболист Диего Марадона. Ему было 60 лет. Причиной смерти стала остановка сердца.

По инф. rosbalt.ru

Примечательные публикации на тему "Личная жизнь кумиров, к которым мы так привыкли"

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