Пандемия коронавируса спровоцировала самый серьезный экономический кризис со времен Второй мировой войны. Государствам необходимо объединиться в борьбе с новой угрозой, наладить сотрудничество, а не угрожать друг другу. Иначе миру грозит новая «холодная война».
Такое мнение выразил председатель КНР Си Цзиньпин, выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе, который проходит в этом году онлайн.
«Человечество сейчас столкнулось с самым серьезным экономическим спадом с конца Второй мировой войны», — отметил Си Цзиньпин. По его словам, «необходимо активизировать международное стратегическое сотрудничество на макроэкономическом уровне, приложить совместные усилия для оживления международной экономики», оказать поддержку развивающимся странам. В то же время он предупредил о недопустимости угроз и запугивания со стороны одних стран, вмешательства в дела других, создания в мировом сообществе закрытых блоков. «Начало новой „холодной войны“ приведет только к расколу мира», — заявил председатель КНР.
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«Мы должны уважать и учитывать различия, избегать вмешательства во внутренние дела других стран и разрешать разногласия путем консультаций и диалога», — заявил Си Цзиньпин, добавив, что любая война, холодная, горячая, торговая или технологическая, в конечном итоге нанесет ущерб интересам всех стран мира.
Китайский лидер также выразил уверенность, что человечество выйдет более сильным из кризиса, связанного с пандемией коронавируса. По его словам, которые приводит агентство «Синьхуа», за зимой всегда приходит весна, а тьма не в состоянии погасить яркий рассвет.
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Си Цзиньпин предупредил об угрозе новой «холодной войны»
Пандемия коронавируса спровоцировала самый серьезный экономический кризис со времен Второй мировой войны. Государствам необходимо объединиться в борьбе с новой угрозой, наладить сотрудничество, а не угрожать друг другу. Иначе миру грозит новая «холодная война».
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