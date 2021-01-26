ЗДРАВСТВУЙТЕ!

ЖИЗНЬ НА ПЕНСИЮ
ПОДРОБНОСТИ

ДЛЯ ДУШИ
  • Развлечения онлайн
    • ИЗВИНИТЕ, РАЗДЕЛ В РАЗРАБОТКЕ
НА КАЛЕНДАРЕ
ЧТО ЛЮДИ ЧИТАЮТ?
Гороскоп на 2021 год
-2021-
11 февраля 2021 года по Восточному календарю наступает год Быка (Белого или Металлического). Но в наше время "все смешалось в доме Облонских" - и многие европейцы считают началом смены "животного-покровителя" 1 января, т.е. сегодня. Несмотря на эту очевидную путаницу - идем навстречу желающим...
Новый виток скандала: Навальный бросает президенту Путину шокирующее обвинение
2021-01-20-01-56-47
Даже если вы не очень следите за политическими новостями в Интернете, то надо приготовиться морально: сейчас нас захлестнет волна информации и страстей, связанных с новой разоблачительной публикацией Алексея Навального  — на этот раз он и его сторонники бросают вызов лично Владимиру Владимировичу...
Кому из знаков зодиака больше всего повезет в год Быка?
2021-01-02-14-01-37
Новый год сложится удачно для людей, которые умеют удерживать имеющиеся ресурсы и не боятся перемен во внешнем мире, рассказала астролог Ксения Шахова.
Годовые зарплаты Миллера и Грефа — суммы, которые страшно даже представить
2021-01-13-01-16-57
Журналистам удалось узнать, сколько зарабатывают главы «Газпрома» и «Сбербанка».
Стало известно о завещании создателя «Ералаша» Бориса Грачевского
2021-01-15-13-23-31
Создатель и худрук «Ералаша» Борис Грачевский, скончавшийся 14 января от коронавируса на 72-м году жизни, оставил всё нажитое своей последней молодой жене и маленькому...
ОБЩЕНИЕ

ПАРТНЕРСТВО
МультиВход
 

Си Цзиньпин предупредил об угрозе новой «холодной войны»
По инф. Российской газеты   
26 Января 2021 г.
Изменить размер шрифта

Пандемия коронавируса спровоцировала самый серьезный экономический кризис со времен Второй мировой войны. Государствам необходимо объединиться в борьбе с новой угрозой, наладить сотрудничество, а не угрожать друг другу. Иначе миру грозит новая «холодная война».

Си Цзиньпин предупредил об угрозе новой «холодной войны»

Такое мнение выразил председатель КНР Си Цзиньпин, выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе, который проходит в этом году онлайн.

«Человечество сейчас столкнулось с самым серьезным экономическим спадом с конца Второй мировой войны», — отметил Си Цзиньпин. По его словам, «необходимо активизировать международное стратегическое сотрудничество на макроэкономическом уровне, приложить совместные усилия для оживления международной экономики», оказать поддержку развивающимся странам. В то же время он предупредил о недопустимости угроз и запугивания со стороны одних стран, вмешательства в дела других, создания в мировом сообществе закрытых блоков. «Начало новой „холодной войны“ приведет только к расколу мира», — заявил председатель КНР.

По теме:

«Мы должны уважать и учитывать различия, избегать вмешательства во внутренние дела других стран и разрешать разногласия путем консультаций и диалога», — заявил Си Цзиньпин, добавив, что любая война, холодная, горячая, торговая или технологическая, в конечном итоге нанесет ущерб интересам всех стран мира.

Китайский лидер также выразил уверенность, что человечество выйдет более сильным из кризиса, связанного с пандемией коронавируса. По его словам, которые приводит агентство «Синьхуа», за зимой всегда приходит весна, а тьма не в состоянии погасить яркий рассвет.

  • Расскажите об этом своим друзьям!

Загрузка...
Загрузка...

Тэги:

У нас есть похожие статьи и новости:
 