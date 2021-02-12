Си Цзиньпин назвал отношения с Китаем «катастрофой для всего мира»

Даже если вы не очень следите за политическими новостями в Интернете, то надо приготовиться морально: сейчас нас захлестнет волна информации и страстей, связанных с новой разоблачительной публикацией Алексея Навального — на этот раз он и его сторонники бросают вызов лично Владимиру Владимировичу...
Площадь «дворца Путина», по данным Навального, почти 18 тысяч квадратных метров. Скандальная постройка, внутри которой чего только нет – и казино, и кальянная, и склад грязи, и игровые автоматы, и даже плесень, стала главной темой последних дней, всего за одну неделю видео «Дворец для Путина. История...
Будущее сулит перемены. Например, осенью состоятся парламентские выборы, и уже сейчас начинается борьба за места в Государственной думе. Еще раньше стартовал передел в бизнес-кланах, а в перспективе – выборы президента. События непроходные, и на этой волне споры, что ждет страну, конечно, кипят....
Два десятка лет нахождения Владимира Путина на посту президента России сопровождались самыми разными спорами. На все упреки критиков главы государства его сторонники отвечали почти одинаково, указывая на привнесенную им «стабильность». Но почему же тогда элиты торопятся покинуть...
Противостояние США и Китая представляет катастрофу для всего мира, а вот сотрудничество может «принести миру пользу», заявил лидер КНР Си Цзиньпин. Такое мнение он высказал в разговоре с американским лидером Джо Байденом.
Байден провел первый телефонный разговор с Си Цзиньпином, в котором выразил обеспокоенность действиями Пекина и заявил о своем намерении защищать интересы США. Новый глава Белого дома также коснулся темы «нечестных экономических действий Пекина, преследований в Гонконге и нарушения прав человека в Синьцзяне».
Отношения Вашингтона и Пекина в настоящее время переживают самый серьезный кризис за 40 лет: торговая война, новые санкции, ограничения на работу для граждан Китая и депортации. В американской политике Китай, по сути, занял место России или даже СССР (учитывая, что китайское государство представляет собой коммунистический режим) — сейчас он для США главный стратегический и идеологический противник. Вина за то, что США и Китай фактически оказались на пороге холодной войны, полностью лежит на нынешнем президенте США Дональде Трампе, напоминает Lenta.ru.
По данным опросов, 73 процента американцев негативно относятся к Китаю — самый большой показатель за последние 15 лет. Более половины граждан США при этом считают КНР «стратегическим конкурентом». К тому же 78 процентов винят Пекин в распространении по земному шару COVID-19, от которого в одних лишь Штатах умерло почти 270 тысяч человек при 13,5 миллиона заразившихся.
Как бы то ни было, ясно одно: теперь, после того, как Джо Байден возглавил США, его начавшиеся несколько десятилетий назад отношения с Китаем, которые он лично продвигал на мировой рынок, достигнут апогея. А мир будет с интересом наблюдать за их развитием.
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Скандальная история с оскорблением ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко продолжает набирать обороты. Пока суд в Москве рассматривает дело, в Сети опубликовали военную биографию 94-летнего ветерана, и она, прямо скажем, впечатляет. Кстати, на суде Артеменко отсутствует — на прошлом заседании ему стало плохо.
Массовые протесты, всколыхнувшие всю страну, прекратились. Но многие люди уверены, что они в скором времени будут возобновлены. Свои прогнозы насчет судьбы протестных акций высказывают и политологи, отмечая, что если такие действия будут идти не от сторонников оппозиционера Навального, то организацию возьмут на себя другие силы. Напомним, что политической сезон в этом году стартовал очень бурно. Он был отмечен приездом в страну Алексея Навального, его задержанием и арестом, опубликованием расследования о «дворце Путина» в Геленджике, массовыми акциями в защиту оппозиционера. А может быть люди выходили на улицы и по другим причинам тоже, например, выражая недовольство происходящим в стране. Давайте посмотрим, кто же и что думает.
В ближайшее время в России должно начаться массовое производство третьей вакцины от коронавируса — «КовиВак», созданная Научным центром исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени М. П. Чумакова.
Запрет на использование телефонов школьниками укладывается в тренд запретительной политики российских властей, но на практике нереализуем, считает педагог, психолог Ирина Беляева. Такое мнение она высказала, комментируя новые санитарные правила Роспотребнадзора.
Прокуратура Волгоградской области подтвердила факт массовой гибели рыбы после отравления реки Арчеда загрязняющими веществами. В пробах воды обнаружены нефтепродукты, марганец, медь и железо, содержание которых превышает предельно допустимые концентрации.
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Продажу субсидируемых билетов на рейсы с Дальнего Востока в Москву возобновил "Аэрофлот". Напомним, что это неплохая возможность сэкономить деньги. А воспользоваться ею может абсолютно любой житель этого уголка России.
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Чтобы в квартире можно было комфортно жить, необходимо о ней заботиться – вовремя делать уборку, ремонт, следить за всеми коммуникациями и прочее. Но некоторые работы вести жильцам не под силу, потому что могут требоваться специфические знания. Например, что-то понимать в электрике или сантехнике точно не каждый сможет. На помощь, если что-то в этой области вышло из строя или в принципе нужно что-либо сделать (например, выбрать трубы и установить их по всей квартире), приходят профессионалы. Если интересует город Москва, то специалистов с нужными услугами можно заказать на сайте.
В ряде регионов РФ синоптики ожидают холодный март. Как рассказала завлабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина, холодно будет в Архангельской, Волгоградской и Ростовской областях, на Кубани и Ставрополье, а также в Республике Коми, Ненецком автономном округе, на Северном Кавказе.
В традиционной культуре многих народов Запада и Востока большое внимание уделяли нравственности человека, как первооснове и залогу хорошего физического здоровья. Так древняя китайская медицина и древние методы совершенствования рассматривали человека как единое целое, полагая, что всё взаимосвязано: мысли, поступки и физическое состояние. Поэтому в восточных традиционных практиках самосовершенствования придаётся большое значение повышению моральных качеств.
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