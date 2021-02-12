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Си Цзиньпин назвал отношения с Китаем «катастрофой для всего мира»
По инф. СМИ   
12 Февраля 2021 г.
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Противостояние США и Китая представляет катастрофу для всего мира, а вот сотрудничество может «принести миру пользу», заявил лидер КНР Си Цзиньпин. Такое мнение он высказал в разговоре с американским лидером Джо Байденом.

Си Цзиньпин назвал отношения с Китаем «катастрофой для всего мира»Си Цзиньпин назвал отношения с Китаем «катастрофой для всего мира»

Байден провел первый телефонный разговор с Си Цзиньпином, в котором выразил обеспокоенность действиями Пекина и заявил о своем намерении защищать интересы США. Новый глава Белого дома также коснулся темы «нечестных экономических действий Пекина, преследований в Гонконге и нарушения прав человека в Синьцзяне».

  • Отношения Вашингтона и Пекина в настоящее время переживают самый серьезный кризис за 40 лет: торговая война, новые санкции, ограничения на работу для граждан Китая и депортации. В американской политике Китай, по сути, занял место России или даже СССР (учитывая, что китайское государство представляет собой коммунистический режим) — сейчас он для США главный стратегический и идеологический противник. Вина за то, что США и Китай фактически оказались на пороге холодной войны, полностью лежит на нынешнем президенте США Дональде Трампе, напоминает Lenta.ru.
  • По данным опросов, 73 процента американцев негативно относятся к Китаю — самый большой показатель за последние 15 лет. Более половины граждан США при этом считают КНР «стратегическим конкурентом». К тому же 78 процентов винят Пекин в распространении по земному шару COVID-19, от которого в одних лишь Штатах умерло почти 270 тысяч человек при 13,5 миллиона заразившихся.
  • Как бы то ни было, ясно одно: теперь, после того, как Джо Байден возглавил США, его начавшиеся несколько десятилетий назад отношения с Китаем, которые он лично продвигал на мировой рынок, достигнут апогея. А мир будет с интересом наблюдать за их развитием.
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По инф. rosbalt.ru

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