Штраф за неповиновение полиции на митинге повысят

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В России предлагают повысить штрафы для граждан, должностных и юридических лиц за неподчинение законным требованиям сотрудников силовых структур на митингах.
Документ, разработанный первым зампредом Комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Дмитрием Вяткиным, был принят в первом чтении на пленарном заседании 24 декабря. Предлагается внести изменения в Кодекс об административных правонарушениях и усилить наказание за неповиновение законному распоряжению или требованию полицейских, нацгвардейцев, военнослужащих, сотрудников органов уголовно-исполнительной системы, которые охраняют общественный порядок на массовых мероприятиях. Также хотят штрафовать людей, которые мешают им исполнять служебные обязанности.
«Ответственность за эти правонарушения сегодня составляет от 500 до 1000 рублей, что, конечно же, не соответствует ни общественному вреду, ни общественной опасности содеянного», — ранее пояснил Дмитрий Вяткин.
Депутат предлагает повысить штрафы за указанные нарушения для граждан до 2-4 тысяч рублей. Также их могут арестовать на срок до 15 суток либо отправить на обязательные работы от 40 до 120 часов. Должностным лицам, отказавшимся подчиниться полицейским, придётся заплатить штраф от 5 до 10 тысяч рублей (сейчас 1-3 тысячи), а юрлицам — от 30 до 70 тысяч (сейчас 10-50 тысяч).
За повторное нарушение вместо действующего наказания в 5 тысяч рублей людям будет грозить штраф в 10-20 тысяч рублей, арест до 30 суток или 200 часов обязательных работ. Должностных лиц, допустивших рецидив, хотят штрафовать на сумму от 20 до 40 тысяч рублей (сейчас 10-20 тысяч), юрлиц — от 70 до 200 тысяч рублей (сейчас 50-100 тысяч).
Также законопроект предлагает установить административную ответственность для организаторов публичных мероприятий, которые нарушили правила сбора и возврата денег на организацию митинга или другой подобной акции. Санкции хотят установить и за несвоевременное предоставление отчёта о том, как израсходованы собранные средства.
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