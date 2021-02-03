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За неповиновение полицейским будут наказывать строже
По инф. Парламентской газеты   
03 Февраля 2021 г.
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В КоАП могут внести поправки, увеличивающие максимальные штрафы для граждан за неповиновение сотрудникам силовых структур до 20 тысяч рублей.

По действующим нормам за неповиновение законному распоряжению сотрудников полиции, органов федеральной службы безопасности, органов государственной охраны, органов, осуществляющих федеральный государственный контроль в сфере миграции, сотрудников уголовно-исполнительной системы, войск национальной гвардии, военнослужащих при отсутствии признака повторности гражданам грозит штраф в размере от пятисот до одной тысячи рублей.

Однако такой размер штрафа не соответствует степени потенциальной опасности соответствующих деяний, их возможным негативным последствиям и не обеспечивает превентивную функцию законодательства об административных правонарушениях, отмечается в пояснении к документу. Игнорирование законных требований сотрудников правоохранительных органов не только подрывает основы государственного управления, но и может повлечь за собой более серьезные последствия, в том числе срыв проведения оперативно-розыскных и следственных действий, отмечается в пояснении.

Автор инициативы, депутат Дмитрий Вяткин предлагает повысить размеры штрафов за совершение таких административных правонарушений, установив их для граждан в размере от двух до четырех тысяч рублей. А при повторном совершении таких правонарушений — от десяти до двадцати тысяч рублей. В качестве альтернативы предусматривается возможность применения обязательных работ на срок от 100 до 200 часов.

По инф. Парламентской газеты

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