Шок: В Москву из-за рубежа поставили около 10 миллионов использованных перчаток

Прокуратура Троицкого и Новомосковского административных округов во время проверки выяснила, что в столицу поставили 9,9 млн использованных одноразовых перчаток. Это могло способствовать массовому заболеванию жителей. (Ничем иным как халатностью и попустительством это не назовешь! - прим. МГ.)

Хотите читать нас в социальных сетях? Пожалуйста: Одноклассники , Facebook , ВКонтакте . А еще есть Яндекс-Дзен .

Частная организация и зарубежная компания заключили контракт, по которому в РФ должны были поставлять одноразовые виниловые перчатки. На основании таможенных деклараций средства индивидуальной защиты привезли в Россию для дальнейшей продажи. Но прокуратура выяснила, что перчатки уже использовали.

Сейчас в РФ действуют ограничения для борьбы с коронавирусной инфекцией. В связи с этим использованные средства индивидуальной защиты, бывших в употреблении, является грубым нарушением. Это могло способствовать массовому заболеванию граждан, уточнили в прокуратуре.

Из-за инцидента завели уголовное дело о покушении на нарушение санитарно-эпидемиологических правил (ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 236 УК РФ). В прокуратуре заявили, что контролируют расследование.

С 28 октября по всей России действует обязательный для всех масочный режим. Носить маски нужно в местах массового скопления людей и транспорте. Остальные меры безопасности региональные власти вводят самостоятельно, в зависимости от эпидобсановки.

В Москве в транспорте обязательны не только маски, но и перчатки. С нарушителями режима в столице с ноября начал бороться специальный мобильный пункт.

Polit.ru

Расскажите об этом своим друзьям!

Загрузка...

Загрузка...