Шок: В Москву из-за рубежа поставили около 10 миллионов использованных перчаток

11 февраля 2021 года по Восточному календарю наступает год Быка (Белого или Металлического). Но в наше время "все смешалось в доме Облонских" - и многие европейцы считают началом смены "животного-покровителя" 1 января, т.е. сегодня. Несмотря на эту очевидную путаницу - идем навстречу желающим...
Певец Валерий Леонтьев на протяжении всей своей карьеры всегда удивлял поклонников не только песнями, но и сценическими образами. Артист никогда не появлялся в одном и том же костюме дважды, а иногда из-за слишком откровенных нарядов его выступления вырезали из...
Прокуратура Троицкого и Новомосковского административных округов во время проверки выяснила, что в столицу поставили 9,9 млн использованных одноразовых перчаток. Это могло способствовать массовому заболеванию жителей. (Ничем иным как халатностью и попустительством это не назовешь! - прим. МГ.)
Частная организация и зарубежная компания заключили контракт, по которому в РФ должны были поставлять одноразовые виниловые перчатки. На основании таможенных деклараций средства индивидуальной защиты привезли в Россию для дальнейшей продажи. Но прокуратура выяснила, что перчатки уже использовали.
Сейчас в РФ действуют ограничения для борьбы с коронавирусной инфекцией. В связи с этим использованные средства индивидуальной защиты, бывших в употреблении, является грубым нарушением. Это могло способствовать массовому заболеванию граждан, уточнили в прокуратуре.
Из-за инцидента завели уголовное дело о покушении на нарушение санитарно-эпидемиологических правил (ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 236 УК РФ). В прокуратуре заявили, что контролируют расследование.
С 28 октября по всей России действует обязательный для всех масочный режим. Носить маски нужно в местах массового скопления людей и транспорте. Остальные меры безопасности региональные власти вводят самостоятельно, в зависимости от эпидобсановки.
В Москве в транспорте обязательны не только маски, но и перчатки. С нарушителями режима в столице с ноября начал бороться специальный мобильный пункт.
В Норильске задержали начальника управления ГО и ЧС администрации города в связи с делом о гибели людей под лавиной. Ранее по этому же делу задержали диспетчера. Его обвинили в том, что он не включил в сводку информацию о возможном сходе снега.
Президент Европейского еврейского конгресса (ЕЕК) Вячеслав Моше Кантор приветствовал публикацию руководства по практическому применению рабочего определения антисемитизма, подготовленного Международным альянсом памяти жертв Холокоста (International Holocaust Remembrance Alliance, IHRA), как ключевого инструмента по борьбе с антисемитизмом в Европе.
Прокуратура Троицкого и Новомосковского административных округов во время проверки выяснила, что в столицу поставили 9,9 млн использованных одноразовых перчаток. Это могло способствовать массовому заболеванию жителей. (Ничем иным как халатностью и попустительством это не назовешь! - прим. МГ.)
Что бы мы делали сейчас без интернет-магазинов, даже представить сложно. Ведь это удобно, потому что «торговые ряды» находятся прямо в компьютере и ходить для того, чтобы выбрать необходимую вещь никуда не нужно. Можно устроиться в кресле и совершать себе в удовольствие виртуальный шопинг. Интернет-магазины – это еще и безопасно, что актуально с учетом ситуации с распространением коронавируса, так как онлайн-шопинг часто дело одного человека, а рядом могут оказаться только лишь домоцадцы – нет очередей и скопления людей. Еще интернет-магазины – это экономия средств, так как часто онлайн-магазины предлагают воспользоваться промокодами (очень много предложений, к слову, можно найти вот на этом сервисе https://zenpromokod.ru/coupon-store/ormatek-com).
Пьянящий ветер тайн и приключений всегда манил к себе людей. Он захватывает дух, без остатка поглощает внимание мальчишек и девчонок. Многие в детстве проводили целые часы или даже дни в поиске кладов, бегали по городу согласно специальным указателям – стрелкам, картам и другим маршрутным указателям и разгадывал загадки, чтобы достичь волнующей цели.
Россиянам не следует погружаться в прорубь на Крещение из-за общей ситуации с коронавирусом, считает Председатель Синодального отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев).
Власти Московской области сделали бессрочной рекомендацию по самоизоляции жителей старше 65 лет и граждан, страдающих хроническими заболеваниями. Это следует из постановления, опубликованного во вторник на сайте правительства и губернатора региона.
Борис Грачевский мог умереть из-за непрофессионализма своего «онлайн-врача». Об этом заявила подруга покойного худрука «Ералаша» актриса Лариса Преториус. В этом же уверена и жена Эммануила Виторгана...
TCL Electronics - один из ведущих брендов по производству потребительской электроники, главной целью которого является сделать жизнь удобнее и комфортнее с помощью инновационных смарт-технологий. На выставке CES 2021 компания продемонстрировала свои новейшие mini-LED, QLED и 4K HDR телевизоры, созданные в рамках AI x IoT стратегии.
Вакцинироваться от нового коронавируса хотят только 40% россиян. Наибольшую заинтересованность в прививке проявляют респонденты в возрасте от 45 лет и старше (45%). При этом желающих сделать прививку стало больше: три недели назад таких было только 32%.
В традиционной культуре многих народов Запада и Востока большое внимание уделяли нравственности человека, как первооснове и залогу хорошего физического здоровья. Так древняя китайская медицина и древние методы совершенствования рассматривали человека как единое целое, полагая, что всё взаимосвязано: мысли, поступки и физическое состояние. Поэтому в восточных традиционных практиках самосовершенствования придаётся большое значение повышению моральных качеств.
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