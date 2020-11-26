Шок: нетрезвый отец взял в заложники собственных детей

В Колпинском районе Петербурга многодетный отец взял в заложники собственных детей. Несколько часов мужчина удерживал их в квартире на Пролетарской улице, угрожая убить ножом или топором, а потом добровольно сдался полиции.

О происшествии стало известно 24 ноября после полудня. В отделение полиции прибежала женщина и рассказала, что супруг выгнал ее из квартиры, заперся в квартире, где удерживает их шестерых детей - мальчиков возрастом 3, 5, 6, 9, 10 и 15 лет. Из окон доносился плач, но сама она сделать ничего не могла.

Почти сразу появилась информация, что мужчина может быть пьян - не владеет собой, не осознает, что делает. Затем - что он состоит на учете в психоневрологическом диспансере.

Известно, что многодетная семья приехала в Петербург из Архангельской области и жила в съемной квартире. В ней - шестеро детей в возрасте от трех до 15 лет: трое общих и трое - дети женщины от первого брака. О причинах переезда в местной администрации ничего не знают. По одной из версий, отец семейства хотел найти в Петербурге работу. В администрации Колпинского района доподлинно знают только о том, что в семье работала мать. Соседи говорят, что проблем новые квартиросъемщики не доставляли, ссор из квартиры слышно не было.

На место прибыли сотрудники полиции и ГСУ Следственного комитета России по Санкт-Петербургу, представители районной администрации, врачи и психологи. Однако добиться внятного ответа, какие требования выдвигает отец-террорист, они не смогли. Муж согласился отпустить детей - обменять их на жену, но идти в квартиру женщина просто боялась. Однако спустя почти семь часов его уговорил отказаться от всех условий и выйти из квартиры прокурор Колпинского района Игорь Ивкин. Мужчину сразу увезли в отдел полиции.

Малыши же были осмотрены врачами и отправлены в детскую больницу N 22. Родители дали показания в полиции - как свидетель и как подозреваемый. Возбуждено уголовное дело по статье 127 УК РФ "Незаконное лишение свободы".

Нет, родительская жестокость в последнее время превосходит все возможные границы. Родители относятся к детям как к вещам: морят голодом, выбрасывают на улицу, могут убить из-за пустяков. А ведь за каждым таким случаем стоят покалеченные детские судьбы. И вот наши заголовки об этом:

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