Школьницы потушили снежками Вечный огонь

В Красносельском районе Петербурга две 13-летние девочки забросали снежками Вечный огонь.

Полиция после получения сигнала по записям с камер видеонаблюдения установила личности школьниц и доставила их в отдел. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МВД по Петербургу и Ленобласти, об инциденте известили родителей нарушительниц.

С девочками провели профилактическую беседу, а их родителей за ненадлежащее воспитание дочерей привлекут к административной ответственности.

Потушенный огонь вновь зажгли.

Время превращает былые святыни в обыденные места для "культурного отдыха" (так, как граждане понимают эти слова). И здесь нужно не разводить руками и ругаться, а скорее, важно поразмышлять над природой времени и изменчивостью нравов. Жизнь-то продолжается...

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