Севастополь и Петербург «отличились»: криминала — пруд пруди!

Севастополь, Санкт-Петербург и Ленинградская область вошли в тройку лидеров среди регионов России по темпам прироста преступлений.

Об этом свидетельствуют статистические данные Министерства внутренних дел России за 10 месяцев этого года.

В Севастополе число зарегистрированных преступлений увеличилось на 44,3%, в Санкт-Петербурге на 24,9%, в Ленинградской области на 13,1%, сообщает ТАСС. В десятке лидеров также оказались Смоленская, Липецкая, Костромская, Новгородская, Калужская области, Карелия и Псковская области.

Снижение темпов прироста числа зарегистрированных преступлений с января по октябрь этого года зафиксировано в Чеченской Республике — на 18,8%, Северной Осетии — на 17,5% и в Адыгее — на 13,9%.

По данным МВД, всего с начала этого года в России совершено 1,7 миллиона преступлений, что на 1,1% больше, чем за аналогичный период 2019 года. В 52 субъектах РФ количество зарегистрированных преступлений выросло, а в 33 регионах отмечено снижение.

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