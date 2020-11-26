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Севастополь и Петербург «отличились»: криминала — пруд пруди!
По инф. Российской газеты   
26 Ноября 2020 г.
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Севастополь, Санкт-Петербург и Ленинградская область вошли в тройку лидеров среди регионов России по темпам прироста преступлений.

Петербург и Севастополь стали лидерами по росту преступности

Об этом свидетельствуют статистические данные Министерства внутренних дел России за 10 месяцев этого года.

В Севастополе число зарегистрированных преступлений увеличилось на 44,3%, в Санкт-Петербурге на 24,9%, в Ленинградской области на 13,1%, сообщает ТАСС. В десятке лидеров также оказались Смоленская, Липецкая, Костромская, Новгородская, Калужская области, Карелия и Псковская области.

Снижение темпов прироста числа зарегистрированных преступлений с января по октябрь этого года зафиксировано в Чеченской Республике — на 18,8%, Северной Осетии — на 17,5% и в Адыгее — на 13,9%.

  • По данным МВД, всего с начала этого года в России совершено 1,7 миллиона преступлений, что на 1,1% больше, чем за аналогичный период 2019 года. В 52 субъектах РФ количество зарегистрированных преступлений выросло, а в 33 регионах отмечено снижение.

Мы живем в огромной стране, и всегда интересно, где и как живут земляки. Кому-то везет с дорогами, кому-то - с природой, кому-то - с солнечными днями, а где-то - просто низкая преступность, и это уже хорошо.

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