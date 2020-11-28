Сергея Сафронова со скандалом уволили из «Битвы экстрасенсов»

ТНТ уволило из проекта «Битва экстрасенсов» ведущего, иллюзиониста Сергея Сафронова. Об этом сообщили СМИ со ссылкой на представителей канала.

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— Ведущий Сергей Сафронов отстранен от „Битвы экстрасенсов“ в связи с попыткой обмануть коллектив проекта, дав подсказку одному из телепатов на отборочных испытаниях, который в дальнейшем в основной состав 21-го сезона не попал, — заявляют представители ТНТ.

Кроме того, в комментарии представителей канала сказано, что за 13 лет существования шоу, несмотря на попытки шарлатанов пробраться в эфир разными способами, «команда программы никогда не поддавалась на уговоры, не реагировала на угрозы и не брала деньги ни у одного из испытуемых экстрасенсов». Как подчеркнули на канале, существует неизменное правило: «съемки ведутся в условиях строгого эксперимента».

Между тем в интернете распространилось видео с рассказом одной из участниц «Битвы экстрасенсов». Алины Вердиш заявила, что Сергей Сафронов якобы помогает участникам проходить испытания за деньги — от 200 до 900 тысяч рублей за этап.

Комментируя историю с отстранением от программы в связи с обвинениями участницы Алины Вердиш в том, что он брал деньги за помощь конкурсантам, Сафронов объяснил высказывания Вердиш тем, что она «таким образом пытается заработать себе славу». То, что он занимался с женщиной актерским мастерством, иллюзионист не отрицает.

По его словам, если представить, что он лоббировал участницу, она бы не покинула «Битву экстрасенсов» в самом начале.

Сафронов также сообщил, что намерен подать иск против Алины Вердиш. При этом иллюзиониста удивило заявление телеканала ТНТ о его отстранении от программы. По словам бывшего ведущего, «Битву экстрасенсов» он покинул по собственной инициативе еще несколько недель назад — графики съемок накладывались на работу в новом телепроекте Сафронова.

По инф. rosbalt.ru

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