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Сергей Шнуров призвал врачей и учителей пожалеть «бедных» звёзд шоу-бизнеса
По инф. rosbalt.ru   
30 Ноября 2020 г.
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Лидер группы «Ленинград» в очередной раз остановился на теме «бедственного» положения, в котором оказались российские звезды. Музыкант посвятил этому новое стихотворение и опубликовал его в Инстаграме.

Сергей Шнуров призвал врачей и учителей пожалеть «бедных» звёзд шоу-бизнеса


Он предложил всем поплакать, включая учителей и врачей, потому что жизнь жестоко обошлась с «несчастными в блестках», и они не знают, на что теперь купить «пижамку от Gucci» и бензин для Rolls-Royce.

Журналисты делают ретиво,

Репортаж, дискуссия и вот, -

Обсуждают все корпоративы,

Будто нет других сейчас забот.

Как обычно, все со смачным срачем.

Микрофон включен, давай кричи!

Звезды бедные, давайте все поплачем.

Пожалейте их учителя, врачи.

Оказался бизнес их в ночи ли,

Нет просвета и не будет лучше?

Ведь они так не дополучили.

Как купить пижамку им от Гуччи?

Жизнь их лупит по румянам, хлестко,

И проблем у них, ты хоть заройся.

Как помочь несчастным в этих блестках,

На бензин скопить для Роллс-Ройса?

По инф. rosbalt.ru

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