Сенатор Кутепов предложил отменить выходные на неделе после Нового года.

Ученые вычислили возраст, в котором начинается процесс постепенного нарушения и потери важных функций организма или его частей. Изучив работу генов человека в промежутке от 20 до 90 лет, эксперты пришли к выводу, что у большинства людей старение начинается в 50-55 лет. Именно в этот период меняется...
В Министерстве социального развития сообщили о том, когда разблокируют социальные карты пенсионеров после 65 лет. Это многих интересует, потому что люди недовольны блокировкой подобных соцкарт, хотя это делается и в рамках защиты от коронавируса представителей старшего возраста. Точную дату...
В Москве скорая приехала к почувствовавшей себя плохо пенсионерке только на третий день. А после того, как ее положили в больницу, выписали штраф - за то, что не установила на телефоне приложение для контроля за...
«Сделать рабочую неделю с 4 по 8 января, за исключением 7 января», — цитирует РИА Новости текст его законопроекта.
По мнению Кутепова, таким образом можно частично компенсировать потери, связанные с режимом «нерабочих дней», который президент РФ Владимир Путин вводил ранее на территории всей страны. Сенатор также обращает внимание на то, что некоторые работодатели были вынуждены отпустить сотрудников на длительный период времени, однако по трудовому кодексу теперь также обязаны предоставить им ещё и отпуск.
По его подсчетам, россияне в 2020 году и так будут работать на 20% меньше, чем должны согласно трудовому календарю.
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Феномен долголетия уже несколько лет включен в одно из приоритетных исследований белорусских ученых. Так, в Синеокой к началу нынешнего лета зарегистрировано больше 40 тысяч пожилых людей в возрасте от 90 до 99 лет, а 428 человек уже перешагнули столетний рубеж.
На «Первом канале» стартовала новая программа «На дачу!», съемки которой начались во время уже введенного в стране режима самоизоляции. Одна из ведущих проекта – Наташа Барбье. Эксперт и президент Ассоциации дизайнеров и декораторов интерьера рассказала о нюансах в работе с известными артистами и раскрыла тайну появления в доме самой любимой вещицы.
В Пензе озвучили обвинительное заключение по делу о массовой драке с цыганами, которая произошла в селе Чемодановка. Напомним, этнический конфликт с участием цыган произошел в июне прошлого года после бытовой драки, которую спровоцировали домогательства к несовершеннолетней. Жители устроили побоище и повредили несколько машин, ранили два десятка человек, один из которых скончался в больнице.
Глава Совета по правам человека Валерий Фадеев поддержал конспирологическую теорию о том, что Билл Гейтс хочет чипировать людей и заявил, что чипирование предполагается в программе развития московского искусственного интеллекта.
"Через тонкую стену, отделяющую ее от соседей, доктор Анжела Кирилова начала слышать грубый кашель, ассоциируемый с Covid-19, где-то в мае. Это вряд ли стало неожиданностью, учитывая, что несколькими неделями ранее ее соседи слышали такой же кашель из ее комнаты, - пишет The New York Times. - Доктор Кирилова, работающая в коронавирусной больнице, говорит, что пыталась предупредить одинокого мужчину и молодую семью, с которыми она делит 4-комнатную квартиру, предлагая им надевать маски на кухне. "Они сказали: "Нам все равно, мы будем делать то, что хотим", - рассказывает она, пожимая плечами.
Участники разработки Декларации о государственном суверенитете РСФСР, Конституции РФ, народные депутаты созыва 1990—1993 годов, общественные деятели, а также члены Конституционного клуба выступили против поправок в Конституцию РФ.
Процедуру оформления статуса носителя русского языка упростили для граждан Белоруссии и Украины. Теперь вместо полноценного собеседования они должны лишь кратко поговорить с комиссией в момент подачи заявления.
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