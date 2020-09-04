Семью диктатора Франко лишили унаследованного дворца

Испанский суд предписал потомкам диктатора Франсиско Франко должны передать государству летний дворец Пасо-де-Мейрас, полученный по наследству, передает BBC News.

Как сообщается, дворец с 1938 года являлся одной из резиденций Франко, а в 1941 году диктатор приобрел ее в личную собственность. Позднее дворец был передан по наследству, наследники предоставили суду документы о восстановлении дворца на собственные средства.

В 2018 году потомки Франко собирались продать поместье за 8 млн евро. Информация о возможной сделке привлекла общественное внимание. Суд рассмотрел вопрос и пришел к выводу, что сделка о покупке дворца в 1941 году была незаконной. Таким образом, согласно решению суда, резиденция все это время являлась государственной собственностью и не могла быть передана по наследству.

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По инф. rosbalt.ru

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