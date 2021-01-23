Семь выставок откроются в Третьяковке

Третьяковка открывается сразу семью новыми выставками в пятницу, 22 января. Об этом сообщила генеральный директор музея Зельфира Трегулова.

В Новой Третьяковке на Крымском Валу посетителей ждет ретроспектива Роберта Фалька, ранее презентованная онлайн. Предыдущая экспозиция художника была организована в Третьяковке в 1924 году. В 1992 году выставка Фалька проходила в Русском музее.

Куратором нынешней выставки стала Татьяна Левина. Экспозиция объединила около 200 работ художника, переданных на выставку из 43 музейных и частных собраний. Среди них — произведения из Пушкинского музея, Третьяковской галереи, Русского музея и других российских музеев, а также из Армении и Лихтенштейна.

Кроме того, галерея встречает посетителей выставками «Алла Урбан. Из железа в каплю», «Лаборатория будущего. Кинетическое искусство в России», «Александр Бенуа и его "Мир искусства» и «Александр Иванов. Библейские эскизы. Благовещение». В Западном крыле Новой Третьяковки открывается выставка «Олег Зотов и Ида Ручина. Чукотка. Эпическая сага. Вступление». В Инженерном корпусе — экспозиция «Константин Кузнецов. Париж, Бретань, Нормандия».

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По инф. portal-kultura.ru

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