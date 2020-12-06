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Щуки с кровавыми наростами: нижегородские рыбаки шокированы уловами
По инф. rosbalt.ru   
06 Декабря 2020 г.
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Рыбаки Нижегородской области поделились в социальных сетях фотографиями улова. На снимках — щуки со страшными кровавыми наростами на теле.

Щуки с кровавыми наростами: нижегородские рыбаки шокированы последними уловами (фото)

Шокирующие фотографии вызвали бурную дискуссию в социальных сетях.

Так, некоторые комментаторы пошутили, что коронавирус добрался и до щук. Но в основном пользователи склоняются к плохой экологии.

Так, недавно стал известен отчет Счетной палаты России, в котором указывается, что Нижний Новгород (предприятия ЖКХ) занял вторую строчку в стране по объему сточных вод в Волгу. Многие участки реки характеризуются третьим и четвертым классами качества воды: «загрязненная» и «грязная».

Специалисты-биологи предположили, что выловленные щуки больны микроспоридозом. Данные паразиты поражают рыб, если у них ослабевает иммунитет.

Деятельность человека в разных направлениях, будь то промышленном, сельскохозяйственном или каком-то еще, конечно, не может не отражаться на природе. И природа, как все видим, не собирается прощать к себе не бережное отношение. Человечеству выставлена высокая плата: плохой экологией, бушующей непредсказуемой погодой, обмелением и исчезновением рек, отравленной рыбой. Спрашивается, а что мы оставим нашим правнукам и праправнукам?

По инф. rosbalt.ru

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