Щуки с кровавыми наростами: нижегородские рыбаки шокированы уловами

Похоже, ко второй волне коронавируса здравоохранение оказалось не готово. Не хватает качественного оборудования, расходных материалов, медикаментов. Во многих регионах пиковая нагрузка на койки, а там, где коек достаточно, в дефиците медперсонал. В середине октября приостановили оказание плановой...
Телеканал НТВ длительное время транслировал сериал «Скорая помощь», который полюбился многим зрителям. Серии, завершающие третий сезон, были показаны в ноябре этого года. И, конечно, поклонников ленты теперь интересует, стоит ли надеяться, что будет сниматься продолжение сериала, и если да, то когда...
Рыбаки Нижегородской области поделились в социальных сетях фотографиями улова. На снимках — щуки со страшными кровавыми наростами на теле.
Шокирующие фотографии вызвали бурную дискуссию в социальных сетях.
Так, некоторые комментаторы пошутили, что коронавирус добрался и до щук. Но в основном пользователи склоняются к плохой экологии.
Так, недавно стал известен отчет Счетной палаты России, в котором указывается, что Нижний Новгород (предприятия ЖКХ) занял вторую строчку в стране по объему сточных вод в Волгу. Многие участки реки характеризуются третьим и четвертым классами качества воды: «загрязненная» и «грязная».
Специалисты-биологи предположили, что выловленные щуки больны микроспоридозом. Данные паразиты поражают рыб, если у них ослабевает иммунитет.
Деятельность человека в разных направлениях, будь то промышленном, сельскохозяйственном или каком-то еще, конечно, не может не отражаться на природе. И природа, как все видим, не собирается прощать к себе не бережное отношение. Человечеству выставлена высокая плата: плохой экологией, бушующей непредсказуемой погодой, обмелением и исчезновением рек, отравленной рыбой. Спрашивается, а что мы оставим нашим правнукам и праправнукам?
Гном Гномыч, семилетний сын продюсера Яны Рудковской и олимпийского чемпиона Евгения Плющенко, очень сильно переживал после того, как прочел статью в СМИ о том, что у него синдром Аспергера. Об этом сообщила адвокат Рудковской Анна Бутырина.
Один из самых известных тележурналистов России возвращается на федеральное телевидение. С января 2021 года Аркадий Мамонтов вновь будет работать на канале НТВ, где началась его телевизионная карьера еще в 1994 году.
В период пандемии геймерам приходится соблюдать карантинные ограничения, в связи с чем они не могут посещать наземные казино. К тому же большинство из них до сих пор остаются закрытыми. Для развлечения игроки вынуждены использовать онлайн-площадки, такие как Адмирал Х, продолжая играть в популярные слоты? не выходя из дома. Несмотря на удобство и преимущества интернет-ресурсов, игроки ждут возобновления работы наземного сектора, чтобы пообщаться с единомышленниками и прочувствовать атмосферу настоящего казино.
В последние годы так называемый «хендмейд», или изделия ручной работы, приобретает все большую популярность и спрос. Вместе с тем, у некоторых из нас появилось чуть больше свободного времени из-за перехода на удаленный режим работы, а люди старшего возраста и вовсе продолжают находиться в самоизоляции уже длительный период. И, наверняка, некоторые посвящают свой досуг какому-либо хобби, связанному с рукоделием – пошиву одежды, вязанию, созданию украшений, керамики, предметов декора и т.д. Пожалуй, стоит задуматься, не пора ли совместить полезное с приятным и начать получать прибыль от своего хобби?
Магазинные чеки содержат в своем составе токсичное для человека вещество бисфенол А. Накапливаясь в организме, вещество может стать опасным для здоровья. Кроме того, бисфенол А делает бумагу непригодной для переработки.
Закон об «амнистии в связи с 75-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов» приведен в исполнение структурами МВД Беларуси. Отметим, что в России амнистию, напротив, решили не проводить...
В конце ноября мы «отмечали» годовщину первого случая заражения COVID-19. Когда новый вирус разошелся по городам и странам, за ним разошлись и слухи о нем. Инфодемия стала не меньшей проблемой, чем эпидемия.
Рейтинг самых продаваемых в интернете за последние 10 лет книг возглавили труды психологов и коучей. Лидер среди художественных произведений роман Айн Рэнд «Атлант расправил плечи» лишь на четвертом месте.
В традиционной культуре многих народов Запада и Востока большое внимание уделяли нравственности человека, как первооснове и залогу хорошего физического здоровья. Так древняя китайская медицина и древние методы совершенствования рассматривали человека как единое целое, полагая, что всё взаимосвязано: мысли, поступки и физическое состояние. Поэтому в восточных традиционных практиках самосовершенствования придаётся большое значение повышению моральных качеств.
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