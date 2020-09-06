Саундтрек к фильму «Список Шиндлера» признан лучшей музыкой для кино

В Англии выбрали лучший саундтрек к фильму. Им оказалась музыка к исторической драме Стивена Спилберга о немецком бизнесмене Оскаре Шиндлере, основавшем в Кракове фабрику и спасшем от гибели тысячи польских евреев.

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За этот саундтрек американский композитор Джон Уильямс был награжден премиями «Оскар» и BAFFA в номинации «Лучшая оригинальная музыка». И вот теперь новое признание — уже через 27 лет после выхода фильма на экраны. В «Списке Шиндлера» звучат инструментальные треки. Например, в стилистике клезмер, которую играют на еврейских свадьбах и торжественных событиях. Или наоборот — медленные, трагические для грусти и отчаяния, сольные партии в которых душераздирающе и тревожно играют знаменитый скрипач Ицхак Перльман и кларнетист Гиора Фельдман.

В «Списке Шиндлера» только одна песня — «Золотой Иерусалим», которая была написана в 1967 году и не имела прямого отношения к поре Холокоста. Поэтому в прокате Израиля ее заменили на более органичную тем временам композицию «Эли, эли», спетую на идиш…

Английская газета Daily Mail сообщила и о саундтреках, которые вошли в Топ-10.

1. «Список Шиндлера» — композитор Джон Уильямс,

2. «Властелин колец» — композитор Говард Шор,

3. «Гладиатор» — Ханс Циммер,

4. «Из Африки» — Джон Барри,

5. «Танцы с волками» — Джон Барри,

6. «Миссия» — Эннио Морриконе,

7. «Звездные войны» — Джон Уильямс,

8. «Огненные колесницы» — Вангелис,

9. «Хороший, плохой, злой» — Морриконе,

10. «Парк Юрского периода» — Джон Уильямс.

Кстати

Джон Уильямс стал и абсолютным победителем. Сразу три его саундтрека попали в Топ-10 самых любимых. А ведь он еще написал и музыку к «Инопланетянину», «Один дома», «Один дома"-2, эпопеи о Гарри Поттере и «Индиане Джонс: В поисках утраченного ковчега»…

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