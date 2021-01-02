Самая старая жительница Земли отметила 118-летие

В Японии отмечает 118-й день рождения самая пожилая жительница планеты Канэ Танака.

Канэ Танака родилась 2 января 1903 года, а свой титул старейшей на Земле носит с 2018 года.

Стоит отметить, что Танака и в своем возрасте готова на активные действия — она примет участие в эстафете Олимпийского огня Игр в Токио. 11 мая она вместе с факелом преодолеет 200 метров в инвалидной коляске. Мероприятие должно было состояться в 2020 году, но эстафету приостановили из-за пандемии коронавируса.

Олимпийские игры в Японии намечены на лето 2021 года — с 23 июля по 8 августа.

Несколько фактов из биографии Канэ Танака:

Танака родилась недоношенным ребёнком и питалась молоком кормилицы.

Канэ Танака была замужем за Хидэо Танакой. Во время Второй мировой войны Канэ вместе с мужем работала в магазине по продаже рисовых лепёшек. После того, как её муж и сын погибли на войне, она продолжила работу в магазине и ушла на пенсию в возрасте 63 лет. В 1970-х годах она посетила США, где жили несколько её племянниц и племянников.

В 103 года у Танаки был диагностирован рак толстой кишки, однако она смогла победить болезнь. Её сын написал книгу о Танаке, когда ей было 107 лет, в которой рассказывается о её жизни и долголетии. Её внучатый племянник считает, что она прожила столько лет благодаря своей вере в Бога. Сама же Танака считает, что секрет её долгожительства — семья, надежда, здоровый сон и диета.

Сейчас Танака передвигается с помощью ходунков и живёт в доме престарелых. Она любит писать стихи и вспоминать свои поездки в США. Также она увлекается каллиграфией и вычислениями. Когда у неё спросили, сколько она хочет ещё прожить, она сказала, что хочет прожить до 120 лет.

Мы следим за жизнью (и смертью, это неизбежно) людей, сумевших перешагнуть далеко за столетний рубеж. Особенно вдохновляет, когда долгожители сохраняют в своем возрасте бодрость духа, интерес к жизни, яркий ум и чувство юмора:

По инф. rosbalt.ru

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