Самая старая жительница Земли отметила 118-летие

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В Японии отмечает 118-й день рождения самая пожилая жительница планеты Канэ Танака.
Канэ Танака родилась 2 января 1903 года, а свой титул старейшей на Земле носит с 2018 года.
Стоит отметить, что Танака и в своем возрасте готова на активные действия — она примет участие в эстафете Олимпийского огня Игр в Токио. 11 мая она вместе с факелом преодолеет 200 метров в инвалидной коляске. Мероприятие должно было состояться в 2020 году, но эстафету приостановили из-за пандемии коронавируса.
Олимпийские игры в Японии намечены на лето 2021 года — с 23 июля по 8 августа.
Несколько фактов из биографии Канэ Танака:
Танака родилась недоношенным ребёнком и питалась молоком кормилицы.
Канэ Танака была замужем за Хидэо Танакой. Во время Второй мировой войны Канэ вместе с мужем работала в магазине по продаже рисовых лепёшек. После того, как её муж и сын погибли на войне, она продолжила работу в магазине и ушла на пенсию в возрасте 63 лет. В 1970-х годах она посетила США, где жили несколько её племянниц и племянников.
В 103 года у Танаки был диагностирован рак толстой кишки, однако она смогла победить болезнь. Её сын написал книгу о Танаке, когда ей было 107 лет, в которой рассказывается о её жизни и долголетии. Её внучатый племянник считает, что она прожила столько лет благодаря своей вере в Бога. Сама же Танака считает, что секрет её долгожительства — семья, надежда, здоровый сон и диета.
Сейчас Танака передвигается с помощью ходунков и живёт в доме престарелых. Она любит писать стихи и вспоминать свои поездки в США. Также она увлекается каллиграфией и вычислениями. Когда у неё спросили, сколько она хочет ещё прожить, она сказала, что хочет прожить до 120 лет.
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