Садоводы Ленобласти боятся лишиться земли из-за железнодорожного обхода для порта

Жители Ленинградской области пожаловались на проект юго-западного железнодорожного обхода (ЮЗЖО) через территорию садоводства. Петиция, опубликованная на сайте change.org , адресована президенту Владимиру Путину.

Как следует из обращения, один из вариантов проекта предусматривает размещение рельсов через Пениковское сельское поселение Ломоносовского района Ленобласти. Путь проложат на 8,25 км, что затронет более 5 тыс. местных собственников, заявили авторы петиции.

«Садоводы выражают свой протест прохождения ЮЗЖО вблизи территорий садоводств с возможным изъятием садовых земельных участков и просят рассмотреть прохождение части ЮЗЖО в обход данной территории», — утверждается в обращении.

Менее чем за сутки петиция собрала более 300 подписей.

Строительство юго-западного железнодорожного обхода инициировано для удобства доставки грузов в порт Усть-Луга и терминали в Бронке и бухте Батарейная. На данный момент рельсы проходят через жилые районы Петербурга с низкой пропускной способностью.

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По инф. rosbalt.ru

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