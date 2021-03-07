ЗДРАВСТВУЙТЕ!

ЖИЗНЬ НА ПЕНСИЮ
ПОДРОБНОСТИ

ДЛЯ ДУШИ
  • Развлечения онлайн
    • ИЗВИНИТЕ, РАЗДЕЛ В РАЗРАБОТКЕ
НА КАЛЕНДАРЕ
ЧТО ЛЮДИ ЧИТАЮТ?
Что сгубило Игоря Квашу?
2021-02-08-02-59-41
Игорь Кваша всегда был верен своим принципам. Он всю жизнь трудился в одном театре, любил одну женщину и, к сожалению, имел одну вредную привычку, которая и довела его до...
Фото Илона Маска с подросшим сыном умилило пользователей интернета
2021-02-09-03-22-45
В Сети опубликовано фото сына основателя компании SpaceX Илона Маска. Снимок появился в Instagram.
«Кто вас подучил?»: ученую, назвавшую Путину свою зарплату, довели до слез следователи
2021-02-10-14-34-49
Сотрудница Института цитологии и генетики Сибирского отделения РАН Анастасия Проскурина, рассказавшая президенту РФ Владимиру Путину о низких зарплатах ученых, шокирована скандалом, который вызвали ее...
Амурские впервые за долгое время попали на видео в ЕАО
2021-02-09-13-55-24
Фотоловушки заказника в Еврейской автономной области впервые за долгое время поймали несколько амурских тигров и тигрят.
Страшилка для алиментщиков: не хочешь платить — скоси борщевик
2021-02-09-02-22-17
Уничтожение ядовитого борщевика могут включить в список общественных работ в Ленобласти. Такое предложение выдвинул губернатор региона Александр Дрозденко.
ОБЩЕНИЕ

ПАРТНЕРСТВО
МультиВход
 

Садоводы Ленобласти боятся лишиться земли из-за железнодорожного обхода для порта
По инф. rosbalt.ru   
07 Марта 2021 г.
Изменить размер шрифта

Жители Ленинградской области пожаловались на проект юго-западного железнодорожного обхода (ЮЗЖО) через территорию садоводства. Петиция, опубликованная на сайте change.org, адресована президенту Владимиру Путину.

Садоводы Ленобласти боятся лишиться земли из-за железнодорожного обхода для порта

Как следует из обращения, один из вариантов проекта предусматривает размещение рельсов через Пениковское сельское поселение Ломоносовского района Ленобласти. Путь проложат на 8,25 км, что затронет более 5 тыс. местных собственников, заявили авторы петиции.

«Садоводы выражают свой протест прохождения ЮЗЖО вблизи территорий садоводств с возможным изъятием садовых земельных участков и просят рассмотреть прохождение части ЮЗЖО в обход данной территории», — утверждается в обращении.

Менее чем за сутки петиция собрала более 300 подписей.

Строительство юго-западного железнодорожного обхода инициировано для удобства доставки грузов в порт Усть-Луга и терминали в Бронке и бухте Батарейная. На данный момент рельсы проходят через жилые районы Петербурга с низкой пропускной способностью.

Другие новости для наших читателей-садоводов:

По инф. rosbalt.ru

  • Расскажите об этом своим друзьям!

Загрузка...
Загрузка...

Тэги:

У нас есть похожие статьи и новости:
 