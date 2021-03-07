Садоводы Ленобласти боятся лишиться земли из-за железнодорожного обхода для порта

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Жители Ленинградской области пожаловались на проект юго-западного железнодорожного обхода (ЮЗЖО) через территорию садоводства. Петиция, опубликованная на сайте change.org, адресована президенту Владимиру Путину.
Как следует из обращения, один из вариантов проекта предусматривает размещение рельсов через Пениковское сельское поселение Ломоносовского района Ленобласти. Путь проложат на 8,25 км, что затронет более 5 тыс. местных собственников, заявили авторы петиции.
«Садоводы выражают свой протест прохождения ЮЗЖО вблизи территорий садоводств с возможным изъятием садовых земельных участков и просят рассмотреть прохождение части ЮЗЖО в обход данной территории», — утверждается в обращении.
Менее чем за сутки петиция собрала более 300 подписей.
Строительство юго-западного железнодорожного обхода инициировано для удобства доставки грузов в порт Усть-Луга и терминали в Бронке и бухте Батарейная. На данный момент рельсы проходят через жилые районы Петербурга с низкой пропускной способностью.
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Жители Ленинградской области пожаловались на проект юго-западного железнодорожного обхода (ЮЗЖО) через территорию садоводства. Петиция, опубликованная на сайте change.org, адресована президенту Владимиру Путину.
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