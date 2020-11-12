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Руководство «Нижегородского водоканала» заподозрили во взятках
По инф. Российской газеты   
12 Ноября 2020 г.
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На предприятии «Нижегородский водоканал» прошли обыски. Руководство подозревается в получении взятки в особо крупном размере, организации преступного сообщества и покушении на мошенничество.

Руководство «Нижегородского водоканала» заподозрили во взятках

Как сообщает СУ СК по Нижегородской области, возбуждено уголовное дело на гендиректора предприятия, его заместителей и ряда должностных лиц. По версии следствия, с июня 2018 года руководитель АО «Нижегородский водоканал» (контрольный пакет предприятия находится у муниципалитета) совместно неустановленными лицами создал организованное преступное сообщество. Целью группы было незаконное обогащение: в состав вошли также два заместителя гендиректора.

Преступное сообщество установило размер взяток, которые должны были платить контрагенты предприятия его руководству. Сумма составляла от 10 до 15 процентов от общей суммы договора поставки или оказания услуг.

С января прошлого года по настоящее время только одной фирмой, занимающейся благоустройством, были выполнены работы на сумму свыше 300 миллионов рублей, а размер взяток составил около 36 миллионов. Эти деньги были распределены между членами сообщества.

Следователи приводят еще один эпизод в отношении другой фирмы, гендиректор которой заплатил около 20 миллионов рублей в качестве взятки за заключенный договор оказания услуг и общее покровительство при его реализации.

С апреля этого года еще одна коммерческая структура платила ежемесячно не менее 200 тысяч рублей в качестве взятки по договору клининговых услуг.

В отношении руководителей этих структур также были возбуждены уголовные дела за дачу взятки.

Коррупционную схему пресекли следователи СК вместе с оперативниками ФСБ. Сейчас на предприятии, в офисах коммерческих фирм и по месту жительства сотрудников проводятся обыски. Задержано 7 фигурантов уголовного дела, в том числе — руководство «Нижегородского водоканала».

Мы неоднократно подчеркивали и повторим еще раз: коррупция в России - не является чем-то из ряда вон выходящим, она системна. Махинации большего или меньшего масштаба - с бюджетными деньгами, с госзаказом, с землей - происходят везде. На них закрывают глаза, пока чиновник кого-то "наверху" устраивает. А как только становится "лишним в обойме"  - на него достают папочку с компроматом. Чтобы поломать эту систему - есть только одно, известное во всем мире лекарство: демократия, подконтрольность чиновников обществу. Тогда коррупционеры будут опасаться поссориться не с кем-то там, "наверху" - а с избирателями, с народом.

А вот другие заголовки о коррупционных преступлениях:

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