РПЦ рассчитывает, что на праздники храмы будут открыты для прихожан

Глава пресс-службы Московского патриархата Владимир Легойда заявил: Русская православная церковь надеется, что власти не станут на время новогодних праздников закрывать церкви.

«Что касается богослужений, то сегодня в церкви максимально соблюдаются все предосторожности. Мы рассчитываем, что храмы будут оставаться открытыми для прихожан весь этот период», — пояснил он в интервью ТАСС.

При этом введение в храмах системы с QR-кодами, которая действует во многих московских заведениях, Легойда назвал «неприемлемым».

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Отметим, что в ряде регионов из-за коронавируса власти запретили работу в ночное время (с 23:00 до 6:00) развлекательных учреждений, ресторанов и баров. Как правило, это будет распространяться и на новогоднюю ночь. Ограничения пока продлены только до 15 января.

На этот период попадает и Рождество, которое РПЦ традиционно празднует с ночным богослужением, куда приходит большое количество людей.

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По инф. sobesednik.ru

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