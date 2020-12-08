РПЦ рассчитывает, что на праздники храмы будут открыты для прихожан

Похоже, ко второй волне коронавируса здравоохранение оказалось не готово. Не хватает качественного оборудования, расходных материалов, медикаментов. Во многих регионах пиковая нагрузка на койки, а там, где коек достаточно, в дефиците медперсонал. В середине октября приостановили оказание плановой...
Телеканал НТВ длительное время транслировал сериал «Скорая помощь», который полюбился многим зрителям. Серии, завершающие третий сезон, были показаны в ноябре этого года. И, конечно, поклонников ленты теперь интересует, стоит ли надеяться, что будет сниматься продолжение сериала, и если да, то когда...
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Глава пресс-службы Московского патриархата Владимир Легойда заявил: Русская православная церковь надеется, что власти не станут на время новогодних праздников закрывать церкви.
«Что касается богослужений, то сегодня в церкви максимально соблюдаются все предосторожности. Мы рассчитываем, что храмы будут оставаться открытыми для прихожан весь этот период», — пояснил он в интервью ТАСС.
При этом введение в храмах системы с QR-кодами, которая действует во многих московских заведениях, Легойда назвал «неприемлемым».
Отметим, что в ряде регионов из-за коронавируса власти запретили работу в ночное время (с 23:00 до 6:00) развлекательных учреждений, ресторанов и баров. Как правило, это будет распространяться и на новогоднюю ночь. Ограничения пока продлены только до 15 января.
На этот период попадает и Рождество, которое РПЦ традиционно празднует с ночным богослужением, куда приходит большое количество людей.
Обнаруженный в Англии на берегу Темзы артефакт оказался древнегреческим амулетом, содержащим молитву для защиты от чумы. Ученые считают, что артефакт был создан в римский период, когда Европу охватила Антонинова чума.
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