Рождественское угощение для космонавтов на МКС: индейка и макароны с сыром

На Международную космическую станцию доставили угощение к рождественскому столу.

Как сообщало NASA, в воскресенье ракета-носитель Falcon 9 компании SpaceX, стартовавшая с космодрома на мысе Канаверал, успешно вывела грузовой космический корабль Cargo Dragon на орбиту Земли.

На орбиту доставили рождественское угощение для экипажа: жареную индейку с клюквенным соусом, макароны с сыром, картофельную запеканку, вишнево-черничный сок, имбирное печенье и капучино с ароматом ванили.

Отмечается, что космонавты уже не питаются исключительно едой их тюбиков, как раньше. На орбиту доставляют даже московский ржаной хлеб.

Cargo Dragon, кроме рождественских угощений, доставил на станцию продовольствие общим весом в три тонны, оборудование и материалы для проведения не менее 250 научных экспериментов и коммерческий шлюзовой модуль.

Напомним, экипаж МКС сейчас состоит из ее командира космонавта Сергея Рыжикова, космонавта Сергея Кудь-Сверчкова, астронавта NASA Кэтлин Рубинс, а также прибывших 17 ноября на станцию на новейшем американском пилотируемом корабле Crew Dragon компании SpaceX астронавтов Майкла Хопкинса, Виктора Гловера, Шеннона Уокера и астронавта Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA) Соичи Ногучи.

Всего на МКС сейчас припаркованы шесть космических кораблей, включая американские корабли SpaceX — Crew Dragon и Cargo Dragon и корабль снабжения Cygnus-14 Northrop Grumman и три российских корабли - корабли снабжения «Прогресс-75» и «Прогресс-76», и «Союз МС-17», на котором прибыли российские космонавты. Два грузовых американских корабля припаркованы на МКС одновременно впервые.

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По инф. Парламентской газеты и forbes.ru

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