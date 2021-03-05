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Ростовский губернатор прокатился по местным дорогам: «Такое ощущение было, что на свалку еду»
По инф. rosbalt.ru   
05 Марта 2021 г.
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Губернатор Ростовской области Василий Голубев отчитал главу администрации Батайска за непролазную грязь на дорогах. «Такое ощущение было, что на свалку еду», — заявил Голубев.

Ростовский губернатор прокатился по местным дорогам: «Такое ощущение было, что на свалку еду»

Вероятно, чиновник хотел демонстрацией своей заинтересованности проблемами провинции вызвать у ростовчан положительные эмоции, однако жители региона ответили валом жалоб на состояние дорог в других городах области, и в том числе — в Ростове-на-Дону.

Так, по словам жителей столицы Юга России, горожане из микрорайона Левенцовка пригласили губернатора заглянуть на улицы Жукова и Еляна, где дороги превратились в «жидкую грязевую полосу препятствий». Удручающе выглядят улицы в микрорайонах Нахичевань и Александровка. Дороги в нижней Александровке не ремонтируются много лет, а в Нахичевани после закрытия части дорог для ремонта коллектора транспорт пустили по узким, не приспособленным для этого улочкам, и в итоге их покрытие не выдержало.

Горожане недовольны состоянием асфальта на Украинской улице — там очень много ям, которые после дождя и снега превращаются в непредсказуемые лужи. Подобная картина, по словам ростовчан, в Атмосферный переулке и на Тибетской улице — местные жители не раз обращались в администрацию, но реакции не последовало.

Жители 3-его Санинструкторского переулка рассказали, что не могут пробраться домой через жижу и грязь. Кроме того, на улице нет освещения.

После закрытия моста на улице Малиновского, ближайшие улицы, которые стали использовать для объезда, превратились в болото. Дорожное покрытие пришло в негодность и на мосту на улице Сиверса, который находится недалеко от центра города.

Ростовчане считают, что в городе качественно убирают лишь одну центральную улицу — Большую Садовую.

Губернатор, получив вал жалоб, пообещал разобраться с каждым адресом, названным горожанами. ⠀— В течение недели мне должны подготовить план действий по наведению порядка в городах и районах области после зимнего периода. Говорю об уборке территорий, в том числе дорог и придорожных территорий, о проведении сезонного ремонта разбитого в зиму дорожного полотна и т.д, — заверил Голубев. Все обращения должны разобрать минтранс, минпром и министерство ЖКХ вместе с главами районов.

По инф. rosbalt.ru

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