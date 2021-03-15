Российская армия: меньше дедовщины, но больше коррупции

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В российской армии стало меньше дедовщины, но больше коррупции — к такому выводу пришли военные следователи.
На сайте главного военного следственного управления (ГВСУ) Следственного комитета (СК) сообщается, что проведенный анализ показал: в Вооруженных силах и в ФСБ «наметилась тенденция к снижению уровня преступности». Незначительный рост этого показателя отмечается в других министерствах и ведомствах, где законом предусмотрена военная служба.
Все последние годы, указали в ГВСУ, наблюдается сокращение количества учтенных преступлений против военной службы. В 2020 году зарегистрировано на 20% меньше преступлений против порядка пребывания на военной службе, против порядка подчиненности — на 17,8%, против порядка несения специальных видов военной службы (в 5,8 раза), а также случаев рукоприкладства (-16,7%).
Но возросло число уголовно наказуемых деяний против общественной безопасности, в том числе связанных с незаконным оборотом оружия и боеприпасов, здоровья населения и общественной нравственности, включая и торговлю наркотиками. На 8,8% больше стало случаев коррупции.
Размер доказанного материального ущерба по оконченным в 2020 году уголовным делам вырос более чем на 30% и составил 6,4 млрд рублей. С учетом стоимости имущества, на которое в ходе следствия был наложен арест, общий уровень возмещения ущерба составил 42,6%, или 2,7 млрд рублей.
Российский народ привык доверять своей армии, это один из самых важных элементов государственного организма! Но всегда нужно понимать, что"в верхах" идет серьезная грызня, в том числе и среди силовых ведомств. Ведь, как правило, какая-нибудь "папочка с компроматом" всплывает тогда, когда нужно опорочить конкурента в борьбе за власть. Коррупционные скандалы во власти - это свидетельство весьма смутных времен:
А вот что касается дедовщины, то не искоренена она еще в армии окончательно, хотя и заявляет высокое начальство об обратном. Знать и громко говорить об этом - вовсе не означает "очернять" и "подрывать боеспособность", но, увы, нельзя отмахнуться от таких вот заголовков:
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