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Российская армия: меньше дедовщины, но больше коррупции
По инф. rosbalt.ru   
15 Марта 2021 г.
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В российской армии стало меньше дедовщины, но больше коррупции — к такому выводу пришли военные следователи.

В российской армии фиксируют меньше дедовщины, но больше коррупции

На сайте главного военного следственного управления (ГВСУ) Следственного комитета (СК) сообщается, что проведенный анализ показал: в Вооруженных силах и в ФСБ «наметилась тенденция к снижению уровня преступности». Незначительный рост этого показателя отмечается в других министерствах и ведомствах, где законом предусмотрена военная служба.

Все последние годы, указали в ГВСУ, наблюдается сокращение количества учтенных преступлений против военной службы. В 2020 году зарегистрировано на 20% меньше преступлений против порядка пребывания на военной службе, против порядка подчиненности — на 17,8%, против порядка несения специальных видов военной службы (в 5,8 раза), а также случаев рукоприкладства (-16,7%).

Но возросло число уголовно наказуемых деяний против общественной безопасности, в том числе связанных с незаконным оборотом оружия и боеприпасов, здоровья населения и общественной нравственности, включая и торговлю наркотиками. На 8,8% больше стало случаев коррупции.

Размер доказанного материального ущерба по оконченным в 2020 году уголовным делам вырос более чем на 30% и составил 6,4 млрд рублей. С учетом стоимости имущества, на которое в ходе следствия был наложен арест, общий уровень возмещения ущерба составил 42,6%, или 2,7 млрд рублей.

Российский народ привык доверять своей армии, это один из самых важных элементов государственного организма! Но всегда нужно понимать, что"в верхах" идет серьезная грызня, в том числе и среди силовых ведомств. Ведь, как правило, какая-нибудь "папочка с компроматом" всплывает тогда, когда нужно опорочить конкурента в борьбе за власть. Коррупционные скандалы во власти - это свидетельство весьма смутных времен:

А вот что касается дедовщины, то не искоренена она еще в армии окончательно, хотя и заявляет высокое начальство об обратном. Знать и громко говорить об этом - вовсе не означает "очернять" и "подрывать боеспособность", но, увы, нельзя отмахнуться от таких вот заголовков:

По инф. rosbalt.ru

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