Россияне заговорили о наследовании пенсий родственников после смерти

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Должно ли быть закреплено право наследников пенсионеров получать их пенсию и льготные выплаты после смерти самих получателей? Есть те, кто уверен: должно.
Петиция с таким предложением появилась на сайте Российской общественной инициативы (РОИ).
Автор пишет, что люди «всю жизнь работали», «поднимали экономику страны», «зарабатывали льготы и пенсию, которую гарантирует государство». Но если человек умирает, пенсия, заработанная «потом и кровью, просто уходит в никуда».
«Это беспредел на государственном уровне по отношению к своему народу. Пенсию и все льготы умершего человека должны наследовать близкие родственники», — призывает автор. Реализация этой идеи, убежден он, поможет улучшить материальное благосостояние россиян, прекратить беззаконие и мошенничество с пенсиями.
«Немедленно принять закон о неприкосновенности льгот, пособий и пенсий людей умерших. И право наследования близким родственником», — резюмирует петиция.
В феврале стало известно Министерство финансов РФ планирует 15 декабря 2021 года внести на рассмотрение в правительство законопроект о новой добровольной накопительной пенсионной системе. Об этом сказано в плане законопроектной деятельности на текущий год, опубликованном на сайте министерства. Причем проект готовят под грифом «секретно».
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Речь идет о проекте федерального закона о возможности «формирования гражданами за счет личных взносов дополнительных источников финансирования пенсионного дохода в системе негосударственного пенсионного обеспечения при стимулирующей поддержке государства».
После того, как в 2014 году был введен мораторий на формирование накопительной части пенсии, Минфин и Банк России обсуждали несколько вариантов трансформации обязательного пенсионного страхования (ОПС).
Осенью 2019 года они обнародовали планы о разработке новой добровольной накопительной схемы взамен так и не появившегося индивидуального пенсионного капитала (ИПК) под названием «гарантированный пенсионный план» (ГПП). Работа над ИПК шла три года — с 2016 года по 2019 год. Однако из-за разногласий регулятора и министерств, а также из-за большого резонанса по вопросу пенсионного возраста ИПК так и не дошел даже до общественного обсуждения.
Законопроект о ГПП пошел дальше: он был опубликован для общественного обсуждения в конце октября 2019 года, но до сих пор находится на этой стадии. Среди основных элементов схемы — добровольный порядок присоединения граждан к системе накоплений, гарантирование сохранности долгосрочных пенсионных накоплений граждан со стороны государства, регистрация накопительных счетов граждан центральным администратором, налоговые льготы для бизнеса и налоговые вычеты для граждан.
За время обсуждения ГПП у Банка России и Минфина появилась новая идея стимулирования граждан самостоятельно копить на пенсию — индивидуальный инвестиционный счет третьего типа (ИИС-3). Инициатива появилась в 2020 году. Это брокерский счет или счет доверительного управления с льготами по налогам, но с ограничением снятия средств и с сохранением льгот только через определенный период. По своей концепции он схож с параметрами ГПП.
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