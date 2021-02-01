Россию по уровню коррупции поставили на одну ступень с Африкой

Россия в 2020 году заняла 129-е место в индексе восприятия коррупции Transparency International (признана в РФ иноагентом) — вместе с Габоном, Малави, Мали и Азербайджаном.

За год страна поднялась в списке на восемь строчек. Однако, как пояснили в организации, системная борьба с коррупцией в РФ подменяется точечными изменениями в законах и единичными уголовными делами.

Для улучшения ситуации страна должна обеспечить независимость правосудия и равный доступ кандидатов к выборам, а также защищать борцов с коррупцией, отметили в Transparency International.

Среди стран бывшего СССР самые высокие показатели у Эстонии (17-е место), Литвы (38-е) и Латвии (44-е). Белоруссия — на 63-й строчке, Украина — на 121-м.

Возглавили список Дания и Новая Зеландия (по 88 баллов), далее идут Финляндия, Сингапур, Швеция и Швейцария (85 баллов). США заняли самую низкую позицию с 2012 года (26-е место).

Взятки берут сверху донизу, а особые аппетиты у тех, кто чем-нибудь руководит. Миллионы, иногда даже и миллиарды присваивать не гнушаются. Коррупция в России - системное зло, поразившее весь государственный аппарат и ставшее там нормой жизни. А вот заголовки о последних случаях из хроники на нашем сайте:

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По инф. rosbalt.ru

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