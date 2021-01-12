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России нужны еще 300 с лишним тысяч контейнеров для раздельного сбора мусора

По инф. Российской газеты   
12 Января 2021 г.
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Для раздельного сбора мусора в России обустроены 79 819 площадок, на них установлены 92 153 бака. Для полного перехода на раздельный сбор твердых коммунальных отходов стране надо увеличить число контейнеров до 419993 штук. Для их закупки потребуются 5,228 млрд рублей.

России нужны еще 300 с лишним тысяч контейнеров для раздельного сбора мусора

«Для полноценного перехода на раздельный сбор твердых коммунальных отходов необходимо создание соответствующей инфраструктуры по обработке и утилизации отходов, — отметил генеральный директор ППК «Российский экологический оператор» Денис Буцаев. — Сегодня 35 субъектов обладают производственными мощностями, которые позволяют обработать не менее 30% от общей массы образующихся отходов. Разработанные РЭО меры поддержки инвестпроектов позволят ускорить создание объектов обращения с отходами. Новые инвестиционные инструменты будут утверждены в 2021 году».

Возможность предоставления регионам субсидий на обустройство площадок для раздельного сбора мусора из федерального бюджета сейчас прорабатывают специалисты ППК РЭО, добавили в компании. По оценке ППК РЭО, раздельный сбор отходов частично внедрен в 71 субъекте. В целом по России по состоянию на декабрь 2020 года охват раздельным сбором отходов оценивается почти в 26%.

«При этом все регионы разработали и утвердили порядки раздельного накопления твердых коммунальных отходов», — уточнили в компании.

  • Регионы-лидеры по внедрению системы раздельного сбора мусора, по версии ППК РЭО, — Москва (100%), Московская область (85%), Республика Коми (69,7%) Псковская область (65,7%), Вологодская область (64,6%), Костромская область (64%), Ярославская область (60%).
Сортировать мусор - это экологично, и именно так поступает, например, большинство европейцев. Ведь если мусор отсортирован, значит, он пойдет на переработку, и из него потом получится сделать какие-то вещи. Плюс ко всем это решает вопрос накопления отходов на мусорных полигонах, которые загрязняют нашу планету. Вот только в России сортировка мусора только-только начинает приживаться, не готова еще к этому страна. Вот и вышесказанное подтверждает наше мнение - нет путевой инфраструктуры как минимум. Будет - тогда уже и люди начнут себя приучать потихоньку, что стекло - в один бак, бумагу - в другой. 

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