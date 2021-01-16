Роспотребнадзор выступил со смелым предположением по ковиду в РФ

«Можно предположить», что пик по коронавирусу в России уже пройден. Об этом заявила замглавы по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

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По ее словам, сейчас наблюдается стабилизация. Однако, продолжила Пшеничная, поскольку Россия — страна большая, условия распространения инфекции в регионах разные. «Могут отмечаться волнообразные колебания суточной заболеваемости. Но можно предположить, что пик пройден», — подчеркнула он.

Пшеничная также считает, что показатели осеннего пика вряд ли не повторятся, а к лету есть шансы выйти на прошлогодний минимум заболеваемости. Но ближе к весне может произойти небольшой рост новых случаев, обусловленный сезонной заболеваемостью.

Напомним, ранее сегодня глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что Россия уже «научилась жить» в новых условиях ковида. Она также считает, что COVID-19 останется с человечеством навсегда и станет сезонной инфекцией. По словам Поповой, нет никаких оснований говорить о том, что циркуляция ковида прекратится. «Мы с высокой долей вероятности считаем, что вирус останется с нами… Будет приходить в эпидсезон. Как вирус гриппа», — уточнила Попова. И добавила: все станет понятно, когда определится, что есть вирусный сезон (зима-осень), а «летом не болеем».

Попова также считает, что «ковидный» мир идет к введению иммунных паспортов. И в этой ситуации очень, важно, чтобы не было дискриминации какой-либо из вакцин. «Мы вообще ведь начинаем жить в другом мире», — отметила Попова. Сейчас, по ее словам, идут дискуссии о форме иммунных паспортов и «совершенной недопустимости дискриминации» вакцин разных производителей. «Предметом серьезного разговора» Попова назвала и условии оформления иммунного паспорта для поездок.

На вопрос о том, ведется ли такая дискуссия на уровне Роспотребнадзора на международном уровне, Попова ответила, что обсуждение начинается и «надо быть готовыми. ВОЗ, по ее словам, дает площадку для таких дискуссий.

Накануне Европейское региональное бюро ВОЗ сообщило, что людей, путешествующих из одной страны в другую, в том числе по воздуху, могут «централизованно» подвергать вакцинации от коронавируса. «ВОЗ изучает вопросы, связанные с вакцинацией международных путешественников», — сказал журналистам в преддверии экстренного заседания организации старший специалист входящего в бюро отдела иммунизации Олег Бенеш. В пользу какой из наличествующих в мире вакцин могут склониться специалисты, пока неизвестно.

Согласно опросу SuperJob, вакцинироваться от нового коронавируса хотят только 40% россиян. Наибольшую заинтересованность в прививке проявляют респонденты в возрасте от 45 лет и старше (45%). При этом желающих сделать прививку стало больше: три недели назад таких было только 32%. Однако 60% опрошенных сказали, что не считают необходимым привиться от ковида (три недели назад — 68%). Наиболее скептически к прививке относятся россияне 25-34 лет (65%).

Два дня назад президент РФ Владимир Путин поручил со следующей недели организовать массовую вакцинацию от нового коронавируса всех россиян. Он назвал российскую антиковидную вакцину «лучшей в мире». В целом ситуацию с ковидом на планете Путин оценил фразой «не удается задушить». По его словам, необходимо понять, как будет работать вакцинация в условиях множества штаммов вируса.

Вице-премьер Татьяна Голикова на это ответила, что с понедельника — 18 января — будет начата массовая вакцинация населения страны.

По инф. rosbalt.ru

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